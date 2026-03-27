2026年03月27日 19時19分 ヘッドライン

2026年3月27日のヘッドラインニュース



アン・ハサウェイとユアン・マクレガーが主演を務め、J・J・エイブラムスが製作を務めるプロジェクトでありながら、徹底的に情報が伏せられてきたという映画『オークストリートの異変』のティザー予告編が公開されました。



【2026年8月14日(金)日米同時公開】映画『オークストリートの異変』日本版ティザー予告編／アン・ハサウェイ&ユアン・マクレガー主演 - YouTube



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配給：東和ピクチャーズ・東宝



本作は、情報解禁直前になってタイトルが『Flowervale Street』から『The End of Oak Street』にタイトルが変更されたという厳戒態勢で扱われていたとのこと。予告編からはどこか、J・J・エイブラムス製作で2008年公開の『クローバーフィールド/HAKAISHA』の雰囲気が感じられます。



監督はホラー映画『イット・フォローズ』(2014)や「〈新感覚〉ネオノワール・サスペンス」と宣伝された『アンダー・ザ・シルバーレイク』を手がけたデヴィッド・ロバート・ミッチェル。2026年8月14日に日米同時公開予定です。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）





◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

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【速報】池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刺され死亡 男も自ら首を刺し死亡 東京・豊島区のサンシャインシティ | TBS NEWS DIG



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トラブル注意され…男性の顔殴り全治2年の重傷負わせたか 男2人を逮捕（2026年3月27日掲載）｜日テレNEWS NNN



ヒグマハンターが逆転勝訴 北海道の取り消し処分は違法―猟銃許可巡り初判断・最高裁：時事ドットコム



最高裁第３小法廷（林道晴裁判長）は２７日、処分を適法とした二審判決を破棄し、違法とする判断を示した。池上さんの逆転勝訴が確定した。



同志社国際の紛糾保護者会「船長」「思想」に質問殺到 「平和愛する部分を信頼」と釈明 - 産経ニュース



パキスタン副首相“米イランの間接協議を仲介”と表明 「米による15項目の提案をイランが検討中」 | TBS NEWS DIG (1ページ)



【速報】フランス留学中の日本人女性行方不明 元交際相手に「終身刑」 求刑より重い判決 やり直しの控訴審判決で | TBS NEWS DIG (1ページ)



ダイハツ「ムーヴ」や「ウェイク」など40万台をリコール 77件の不具合を確認 | TBS NEWS DIG (1ページ)



イスラエル軍トップ、軍の負担増を警告 「自滅する」 - CNN.co.jp



INPEX 中央アジアの原油を日本企業に優先的に販売へ カザフスタンとアゼルバイジャンに権益 イラン情勢受け | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、ホルムズ海峡、資源・エネルギー



トランプ氏“エネルギー施設攻撃再延期” イラン 協議に関心か | NHKニュース | イラン情勢、トランプ大統領、アメリカ



株価 一時1000円超下落 米とイランの事態収束に時間との懸念で | NHKニュース | 株価・為替、金融、アメリカ



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東レ、樹脂や炭素繊維にサーチャージ制 原料高転嫁を最短1カ月に - 日本経済新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

【道南いさりび鉄道】開業10周年記念ムービー - YouTube







棚卸が終わって1年間の万引き被害が300万円を超えていることがわかった。

店潰れるぞ！



300万円の利益を得ようと思ったらいくら売り上げればいいのか。計算するのもいや。



コミックや文房具や化粧品など軽い気持ちで持ち帰っている人は本当にやめてほしい。

あなたのその犯罪行為で職を失う人もいる — はこ@文芸文庫担当 (@xl4qup3) 2026年3月26日





1/2 ラトビア🇱は1991年に独立を回復しましたが、ラトビア🇱の地名の国際的な表記には依然としてばらつきが見られます。

正しいラトビア語の綴りを反映させるため、駐日ラトビア🇱共和国大使館は首都「Rīga」の日本語カタカナ表記を「リーガ」に統一することを決定いたしました。 — Latvia in Japan #StandWithUkraine 🇺 (@Latvia_Japan) 2026年3月27日













沖縄県民として一番違和感があるのは、活動家が都合のいい場所にだけ固執していること。



那覇空港第二滑走路 の埋め立てでは反対運動はほとんど起きなかったのに、辺野古 になると急に「自然保護」が前面に出てくる。… pic.twitter.com/OsJbgBjj1f — ボヤッキー (@boyaki2023) 2026年3月26日



キャバクラでさりげなく年収とか暮らしぶりを聞き出そうとしてくるお姉さんに「本当のこと言うわけなくない？」と聞いたらその理由に「一枚上手すぎる」「接客のプロだなぁ...」 - Togetter



28歳女性が入れ歯希望で来院、合計16本の歯を抜いて入れ歯を作ったが翌日「入れ歯が気持ち悪くて何も噛めない、入れ歯にしたら元通りに噛めると思っていたのに...」 - Togetter



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◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）













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【特集】「MacBook Neo」は買いか？9.9万円の衝撃と20万円台「M5 Air」との埋められない差 - PC Watch



先生に「Wikipediaは嘘が多い」と言われた小学生の回答が頭を抱えそうになる「こういうのは割と大真面目に全国の保護者の困りごとだと思う」 - Togetter



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Claude Codeでグロース業務をPO1人で回せるようになった。考え方と気づき｜おがわ



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UFO戦士ダイアポロン50周年記念コレクション







ミカエラとユウ – taigaai











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インドカレー屋行ったらいきなりともやぬい写真撮られて世界共通で友也人気なんだと思ったら

カレーにぬいの絵描いてあるサプライズきてやばい pic.twitter.com/FnFfyTICJm — 🤍𐙚 (@to_moya22) 2026年3月26日



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『チャイルドストーリー』 - ローンチトレーラー | PS5® & PS4® Games - YouTube







レコーディングマジックとはよく言われる。

オムニバス「ハレはれナイト」収録ハイポジの「エヴァエヴァペー」。録音は深夜まで及び、自分の打ち込みパートは早々に終わりスタジオの床で寝てたら、イビキを収録使用され、クレジットもIBIKIと。（続く） — 松前公高 (@kimitakamatsuma) 2026年3月26日





（つづき）キルミーベイベーEDテーマも深夜作業、DAWの誤操作で二人のボーカルトラック、ずらしてしまい結果「輪唱」で完成。

マジックでも何でもない、ただの僕の失態。もっとステキなマジックも経験しています。笑 — 松前公高 (@kimitakamatsuma) 2026年3月26日





酒寄兄妹 恥ずかしいやつ pic.twitter.com/LPENV8dx7R — てつお (@tetuodayo999) 2026年3月26日





チェンソーマンお疲れ様でした pic.twitter.com/WxQWONbso4 — タケウチ リョースケ (@ryosuketarou) 2026年3月26日











【シンデレラ】アイドルマスター シンデレラガールズ 公式ポータルサイトを公開！ | 【公式】アイドルマスター ポータル（アイマス）



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

『沈黙の艦隊』シリーズ三作目 超特報映像 | プライムビデオ - YouTube





『ラヴィット!』6年目突入!シーズンレギュラーとして新たに6人が参戦!月曜日は白石美帆、火曜日は髙木菜那、水曜日はM!LK塩﨑太智&曽野舜太、木曜日は風間俊介、金曜日は柳原可奈子!｜TBSテレビ





＜文化放送からお知らせ＞ pic.twitter.com/7yMR7uWCjd — 文化放送 FM91.6 & AM1134 (@joqrpr) 2026年3月27日











【感謝】永瀬拓矢九段 夜鳴きLIVE/第75期王将戦 - YouTube













【NEIGHBORHOOD®×THE TIMERS×TOKYO FM Tシャツに関して】 - TOKYO FM Information - TOKYO FM 80.0MHz -



◆新商品（衣・食・住）

松のや創業25周年記念第1弾「大麦豚ロースかつ」発売｜松のや｜松屋フーズ

