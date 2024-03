約6600万年前に恐竜を絶滅に追いやった「デカン・トラップの火山活動」とは？

・関連記事

「前足が小さすぎて役に立たなかった」などティラノサウルスに関する5つの誤解 - GIGAZINE



45億年にもなる地球の歴史をひとまとめにして振り返る科学ビデオ - GIGAZINE



「恐竜VSほ乳類」の瞬間を記録した化石が見つかる、意外にもほ乳類が優勢だった可能性 - GIGAZINE



恐竜を絶滅させた巨大いん石は「核の冬」を起こさなかったことが判明 - GIGAZINE



木が大地を覆うずっと前の地球は8メートル級の巨大キノコに覆われていたという説 - GIGAZINE



