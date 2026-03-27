2026年03月27日 19時00分 AI

200種以上のAIから最大50種を選んで同じ質問に回答＆6種のAI同士で議論させて結論を導きだせる「AI Roundtable」



スウェーデンのAI企業・Opper AIが公開した「AI Roundtable(AI円卓会議)」は、200種類以上のAIモデルから最大50種類を選んで同じ質問をし、回答を一覧で見たり全体の意見を要約したりすることができます。また、AI同士がお互いの意見をぶつけて考えを変える機会を得られる討論ラウンドを実施することもできます。



AI Roundtable | Compare AI Models on Any Question

https://opper.ai/ai-roundtable



AIモデルは高度な計算や自然な会話ができる一方で、「車を洗いたい。洗車場は50m先にある。歩いていくべきか、車で行くべきか？」という単純な質問でも、「どれだけ近くても洗車に行くなら車で行かなければいけない」ということを最先端のモデルでも間違えてしまうことがあります。Opper AIはこの「洗車テスト」を複数のAIで繰り返しテストするというアイデアを発展させ、大量のAIモデルを一度にテストしたり議論させたりできる「AI Roundtable」を作成したとのこと。



AI Roundtableを使うには、まずAsk the AI Roundtableにアクセスして質問と回答の選択肢を入力します。





「Poll(投票)」と「Debate(議論)」からモード選択します。まずは「Poll」を選択。





投票に参加させるAIモデルをリストから追加します。AIモデルは213種類あり、投票モードでは最大50モデルまで追加できます。AIモデルを選択したら「Start Roundtable」をクリック。





AIモデルがそれぞれの回答を示しました。今回選択した10種のAIモデルのうち5種は洗車テストに対して「歩いていく」と間違った回答をしています。





全AIモデルの回答を要約した結果が表示されるほか、それぞれの回答のうち最も強い意見が抜粋されます。今回の要約では「5対5で真っ二つに分かれる結果となりました。Sonar Pro、DeepSeek V3.1、GPT-4oの3モデルは、50mという距離を考慮すると環境負荷が少なく健康にも良いという理由で『歩く』を支持しました。これに対しGPT-5.4とClaude Opus 4.6の2モデルは、車なしで洗車場まで歩くという行為自体が矛盾しており、実際に車を洗うのは非常に困難だという論理的な反論を展開しました」と記載されています。





また、「MODEL DECISIONS(各AIモデルの選択)」や「POLL TRANSCRIPT(投票理由)」からは各モデルが投票した理由について見ることができます。





AI Roundtableの結果は「Share results(結果をシェアする)」からPNG画像で保存することもできます。





次に、「Debate」を使ってみます。Debateモードの場合、選択できるAIモデルは6つまでです。AIモデルを選択したら「Start Roundtable」をクリック。





結果は以下のようになりました。まずは投票が行われ、洗車テストに対して2つのモデルが「歩く」と回答し、4つのモデルが「車で行く」と回答しました。その後討論が行われ、「車で行く」派の論理に説得される形で、最終的に全てのモデルが「車で行く」と結論付けています。





そのほか、「Past Roundtable(過去の円卓会議)」からは、先がはっきりと見えないダンジョンでどちらに進むかという質問や、閉まりかけるエレベーターに乗っていて誰かが駆け込もうとしてる場合に待つかどうかという議論など、過去にAI Roundtableで行われたさまざまな投票や議論を見ることができます。なお、セッションはデフォルトで非公開のため、質問が自動的に公開されることはありません。また、以下の画像右上に表示されている「予算カウンター」はAPI呼び出し用に割り当てられた金額を示したもので、一般ユーザーはAI Roundtableを無料で使うことができます。Opper APIキーを取得している場合は、クレジットを追加することで過去に自分がした質問の履歴などをダッシュボードで確認できます。

