2026年03月27日 17時00分 試食

濃厚で上品なミルクの味わいに甘酸っぱいいちごの風味がマッチする有楽製菓「ミルクマニアいちご」試食レビュー



有楽製菓のチョコブランド「ミルクマニア」の新フレーバーとして、2026年3月31日(火)から「ミルクマニアいちご」が登場します。濃いミルク感に甘酸っぱく華やかないちごを掛け合わせたという新フレーバーが編集部に届いたので、どんな味になっているのか一足先に食べて確かめてみました。



『ミルクマニアいちご』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社

https://www.yurakuseika.co.jp/news/2058/



「ミルクマニアいちご」のパッケージはこんな感じ。赤と白が基調で、リアルの牛の顔やいちごの写真がプリントされています。





原材料は油脂加工食品・小麦粉・準チョコレート・チョコレート・乾燥いちごフレーク・ミルク風味顆粒など。





1本当たりのカロリーは138kcal。





皿に出してみました。





「ミルクマニアいちご」(左)と通常のミルクマニア(右)を比較すると、大きさは同じですが「ミルクマニアいちご」の方がわずかに表面が滑らかで、色合いもやや茶色が濃いように見えます。





断面を比べてみるとこんな感じ。「ミルクマニアいちご」(左)は細かいいちごフレークが混ざっているほか、生地自体もいちごらしい色合いになっていることがわかります。





実際に食べてみると、しっとりほろほろした食感の生地には濃厚で上品なミルク感とチョコレートの風味がありつつ、ふわりといちごの風味が感じられます。特にカリッとした食感の乾燥いちごフレークをかじった時にいちごの甘酸っぱい味わいが広がり、いちご好きにはたまらないアクセントになっていました。





「ミルクマニアいちご」の参考小売価格は税込86円で、2026年3月31日(火)から全国のコンビニエンスストア・スーパーマーケット・ドラッグストアなどで購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも予約注文が始まっており、価格は20個セットで1680円(1個あたり約84円)となっていました。



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