2026年03月27日 16時00分 ウェブアプリ

エプスタイン・ファイルをGoogleカレンダーっぽく整理して見せる「JCal」が登場



性犯罪に関与したとして逮捕され獄中死した実業家のジェフリー・エプスタイン氏に関連し、政府が公開した調査資料をまとめ、Googleカレンダー風に仕上げて閲覧できるようにした「JCal」が登場しました。



JCal — Epstein Activity Calendar

https://jmail.world/calendar



JCalにアクセスすると、以下のようにGoogleカレンダー風のインターフェースが表示されます。最初に表示された月は2016年5月。開発者によると2016年は「最も濃密で興味深い時期」とのことです。





Appt(アポイントメント)がびっしりと詰まっている月も。これらの予定は全て、エプスタイン氏が交わしたとされるメールの情報から構築されています。





予定をクリックすると詳細を閲覧できます。





エプスタイン氏との関連疑惑が浮上したイギリスのアンドリュー王子が訪問する日の予定などが存在。





詳細最下部の「Source」をクリックすれば、情報源であるメールをGmail風のインターフェース「Jmail」で読むことができます。



公開されたエプスタイン・ファイルのメールをGmailっぽいUIで閲覧できる「Jmail」 - GIGAZINE





元恋人であるギレーヌ・マクスウェル氏がエプスタイン氏と出会った日など、一部ソースが書かれていないものもあります。





カレンダー下部のアプリアイコンには前述のJmailのほか、資料に存在する写真を一括表示できる「JPhotos」、ファイルを閲覧できる「JDrive」などにアクセスできます。右はじの「More」をクリックすると「Jwiki」「Jefftube」「Jamazon」といった他のサイトも確認できます。

