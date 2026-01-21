2026年01月21日 17時51分 試食

シャリシャリの軽め食感に濃いめのミルクチョコの味わいが広がる有楽製菓「ミルクマニア」試食レビュー



「ブラックサンダー」で知られる有楽製菓がその製造技術と素材の組み合わせノウハウを結集して2025年6月に期間限定で発売した「ミルクマニア」が、好評のため2026年1月から通年販売されることになったので、発売に先駆けて再び食べてみました。



『ミルクマニア』再登場＆通年販売開始 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社

https://www.yurakuseika.co.jp/news/1773/



有楽製菓から送られてきた箱入り「ミルクマニア」。





個包装はこんな感じで、期間限定発売時と同じく牛の顔面がデザインされています。





原材料は油脂加工食品、小麦粉、準チョコレートなどで、乳糖や砂糖などからなるミルク風味顆粒も使用されています。





1本24gで139kcal。





袋から出して、普通の「ブラックサンダー」(右)と並べると色の違いは歴然。





カットすると中身もかなり異なっているのがわかります。ブラックサンダーはガリゴリとした強い食感が特徴的ですが、ミルクマニアはシャリシャリ系統の軽い歯ごたえ。また、チョコレートの味わいもブラックサンダーは甘味と苦味がありますが、ミルクマニアは総じてまったりどっしりとした甘め寄りで、濃いめのミルクティーと合わせたい印象がありました。





「ミルクマニア」は2026年1月26日(月)から発売で、価格は1本税込86円。Amazonでは20本入りが税込1652円(1本あたり83円)で予約受付中となっていました。



Amazon | 有楽製菓 ミルクマニア 1本×20本 | 有楽製菓 | チョコレート 通販

