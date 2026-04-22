TencentがOpenClawのセットアップ＆実行を簡略化するGUIアプリ「QClaw」のベータ版をリリース
中国の大手テクノロジー企業であるTencentがAIエージェントシステム「OpenClaw」を簡単にセットアップできるアプリケーション「QClaw」のベータ版をリリースしました。
QClaw | Personal Local AI Agent & Desktop Automation Assistant
https://qclawsg.qq.com/
Tencent Launches QClaw Globally, Lowering Barriers to AI Agent Deployment - Tencent 腾讯
https://www.tencent.com/en-us/articles/2202318.html
OpenClawはAIと各種ソフトウェアやサービスを連携させられるシステムで、日常のタスクをAIで自動化したりDiscordやLINEなどの使い慣れたチャットサービスからAIに指示を出したりできます。OpenClawのセットアップ方法は以下の記事で詳しく解説しています。
Windows・macOS・Linux・Android・iOSと連係しさまざまな操作ができセルフホスト可能なパーソナルAIアシスタント「OpenClaw」 - GIGAZINE
OpenClawは無料で公開されておりドキュメントも整備されていますが、セットアップはコンソール画面で実行する必要があるため初心者には難しく感じます。QClawはOpenClawをベースに分かりやすいGUIを追加したアプリで、わずか3分で簡単にセットアップできるとアピールされています。対応OSはWindowsとmacOSで、Appleシリコン搭載MacだけでなくIntelプロセッサー搭載Macでも動作します。
また、OpenClawを活用するためのワークフローも多数用意されています。
QClawは「Claw Gateway」と呼ばれるセキュリティモジュールも搭載しており、悪意あるプロンプトをリアルタイム検出してユーザーを保護することもできます。
なお、中国ではOpenClawを使うことを「ロブスターを育てる」と呼ぶブームが発生しておりTencentの本社ではOpenClawのセットアップを助ける無料イベントなども実施されています。
中国で「OpenClaw」ブーム到来、AI研究機関がOpenClawの導入支援ツールを公開して深圳ではOpenClawの初期設定を求める長蛇の列も - GIGAZINE
Tencent以外の中国企業もOpenClawベースのアプリをリリースしています。例えば、AI研究企業のZ.aiはOpenClawを簡単に使えるようにしたGUIアプリ「AutoClaw」を公開しています。
OpenClawを簡単にインストールできるGUIアプリ「AutoClaw」を中国企業のZ.aiが公開 - GIGAZINE
また、AlibabaはOpenClawに似た機能を持つエージェントシステムの「CoPaw」をオープンソース化しています。
Alibaba発のOpenClaw風AIエージェント「CoPaw」がオープンソース化される、MCP対応でClawHubのスキルも利用可能 - GIGAZINE
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