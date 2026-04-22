2026年04月22日 19時18分 AI

TencentがOpenClawのセットアップ＆実行を簡略化するGUIアプリ「QClaw」のベータ版をリリース



中国の大手テクノロジー企業であるTencentがAIエージェントシステム「OpenClaw」を簡単にセットアップできるアプリケーション「QClaw」のベータ版をリリースしました。



QClaw | Personal Local AI Agent & Desktop Automation Assistant

https://qclawsg.qq.com/



Tencent Launches QClaw Globally, Lowering Barriers to AI Agent Deployment - Tencent 腾讯

https://www.tencent.com/en-us/articles/2202318.html



OpenClawはAIと各種ソフトウェアやサービスを連携させられるシステムで、日常のタスクをAIで自動化したりDiscordやLINEなどの使い慣れたチャットサービスからAIに指示を出したりできます。OpenClawのセットアップ方法は以下の記事で詳しく解説しています。



Windows・macOS・Linux・Android・iOSと連係しさまざまな操作ができセルフホスト可能なパーソナルAIアシスタント「OpenClaw」 - GIGAZINE





OpenClawは無料で公開されておりドキュメントも整備されていますが、セットアップはコンソール画面で実行する必要があるため初心者には難しく感じます。QClawはOpenClawをベースに分かりやすいGUIを追加したアプリで、わずか3分で簡単にセットアップできるとアピールされています。対応OSはWindowsとmacOSで、Appleシリコン搭載MacだけでなくIntelプロセッサー搭載Macでも動作します。





また、OpenClawを活用するためのワークフローも多数用意されています。





QClawは「Claw Gateway」と呼ばれるセキュリティモジュールも搭載しており、悪意あるプロンプトをリアルタイム検出してユーザーを保護することもできます。





なお、中国ではOpenClawを使うことを「ロブスターを育てる」と呼ぶブームが発生しておりTencentの本社ではOpenClawのセットアップを助ける無料イベントなども実施されています。



中国で「OpenClaw」ブーム到来、AI研究機関がOpenClawの導入支援ツールを公開して深圳ではOpenClawの初期設定を求める長蛇の列も - GIGAZINE





Tencent以外の中国企業もOpenClawベースのアプリをリリースしています。例えば、AI研究企業のZ.aiはOpenClawを簡単に使えるようにしたGUIアプリ「AutoClaw」を公開しています。



OpenClawを簡単にインストールできるGUIアプリ「AutoClaw」を中国企業のZ.aiが公開 - GIGAZINE





また、AlibabaはOpenClawに似た機能を持つエージェントシステムの「CoPaw」をオープンソース化しています。



Alibaba発のOpenClaw風AIエージェント「CoPaw」がオープンソース化される、MCP対応でClawHubのスキルも利用可能 - GIGAZINE

