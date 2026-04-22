「ソーセージライク」という言葉を生み出すほど後継作が登場したパズルゲーム「Stephen’s Sausage Roll」はどんなゲームなのか？
2016年に登場した「Stephen's Sausage Roll(スティーブンのソーセージロール)」は、「倉庫番」ライクのパズルゲームです。リリースから10年が経過したということで、ゲーム関連メディアのThinky Gamesがこのゲームを「史上最も影響力のあるパズルゲームの一つ」として紹介しました。
10 years of grilling: Stephen's Sausage Roll remains one of the most influential puzzle games ever created · Thinky Games
https://thinkygames.com/features/10-years-of-grilling-stephens-sausage-roll-remains-one-of-the-most-influential-puzzle-games-ever-created/
Stephen's Sausage Rollのプレイ動画は以下から確認できます。
Twelve Games I Love #8: Stephen's Sausage Roll (Stream) - YouTube
舞台は海に囲まれた島。島には普通の地面とバーベキューグリルの地面があります。地面の上にはフォークを持ったプレイアブルキャラクターとソーセージが置かれます。
プレイアブルキャラクターは前後移動とその場での左右横回転が可能。移動や回転動作でフォークまたはプレイアブルキャラクターがソーセージに触れると、ソーセージを1マス分押し出します。ソーセージの長辺方向から押すと転がり、向きが180度変わります。
目的はソーセージをバーベキューグリルに乗せ、焼くこと。2マス分の大きさがあるソーセージを上下両面焼く必要があります。同じ面を二度焼いたり、ソーセージを海に落としたり、自分が海に落ちたりしたらゲームオーバーです。
ゲームデザイナーのスティーブン・ラベル氏がゲーム内容をほとんど示さないトレーラーとともにゲームを公開した後、地味ながら高難度かつシンプルなゲームとして人気を博しました。記事作成時点ではSteamにおいて1507件のレビューで圧倒的に好評の評価を受けていて、メタスコアでは100点満点中90点を獲得しています。
Thinky Gamesは「パズル開発者やファンは完璧なデザインであると称賛しました。新世代のパズル開発者に影響を与え続け、『ソーセージライク』という言葉を定着させました」と紹介しました。
SteamにおけるStephen's Sausage Rollの定価は3400円ですが、2026年4月29日までは80％オフの680円で販売されています。
Steamで80% OFF：Stephen's Sausage Roll
https://store.steampowered.com/app/353540/Stephens_Sausage_Roll/?l=japanese
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in 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr
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