遠くヒマラヤの山並みを一望できるネパール・チャンドラギリのロープウェイに乗ってきた

・関連記事

ネパール大地震で多くの建物が倒壊したカトマンズ市街を歩いてみて - GIGAZINE



世界遺産につながるロープウェイや世界最短&急勾配のケーブルカーなど世界の魅力的な18の公共交通機関 - GIGAZINE



「鬼滅の刃」音柱・宇髄天元&炎柱・煉獄杏寿郎による眉山ロープウェイガイドアナウンスはこんな感じ - GIGAZINE



「鬼滅の刃」煉獄さんと炭治郎・善逸・伊之助が徳島を案内する「チャレンジ!マチ★アソビ vol.3」ロープウェイガイドアナウンス - GIGAZINE



劇場版Fateの「ラッピングロープウェイ」はどのように生まれたのか作業の一部始終を追いかけてみた - GIGAZINE



2023年04月22日 23時01分00秒 in 取材, 乗り物, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.