ステーキなどの調理で「焼いた肉を休ませる」ことに一体どんな意味があるのか科学的に解説

ステーキなどの肉料理を作る際には、焼いた肉をすぐに切らないで一定時間置いておく「肉を休ませる」という工程が登場するケースがあります。一般には「肉汁が逃げないようにするため」「余熱で火を通すため」といった目的があるとされていますが、近年は肉を休ませる必要性について議論が巻き起こっているとのこと。そこで、料理系ウェブマガジンのSerious Eatsでライターを務めるダニエル・グリッツァー氏が、肉を休ませることの影響について科学的な目線から解説しています。 This Major Rule About Cooking Meat Turns out to Be Wrong https://www.seriouseats.com/meat-resting-science-11776272

2025年07月24日 20時00分00秒 in サイエンス, 動画, 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article A scientific explanation of what it mean….