採血なしで血液中の酸素量を測れる「パルスオキシメーター」はどんな仕組みで酸素を測定しているのか？

・関連記事

スタンドアロンの新型コロナウイルス感染症用在宅検査キットがFDAから初の認可を取得 - GIGAZINE



正確なPCR検査には「検査のタイミング」と「検査の種類」が重要 - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症の「自宅で使える検査キット」がついにアメリカ政府の承認を受ける - GIGAZINE



新型コロナウイルス検査の性能を比較したウェブサイトをアメリカ食品医薬品局が公開 - GIGAZINE



ウイルスの感染拡大を防ぐには「1人の友人と会うことも控える必要がある」とわかりやすく示す図が公開 - GIGAZINE

2020年07月24日 14時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.