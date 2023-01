高血圧の最も一般的な原因の検出と治療が10分間のスキャンで可能であることが判明

ロンドン大学クイーン・メアリー校と聖バーソロミュー病院、ケンブリッジ大学病院の医師が、新しいタイプのCTスキャンを使い、ホルモン腺の小さな 結節 に光を当て、それを除去することで高血圧を治療する研究を行いました。 [11C]metomidate PET-CT versus adrenal vein sampling for diagnosing surgically curable primary aldosteronism: a prospective, within-patient trial | Nature Medicine https://doi.org/10.1038/s41591-022-02114-5 - Queen Mary University of London https://www.qmul.ac.uk/media/news/2023/smd/ten-minute-scan-enables-detection-and-cure-of-the-commonest-cause-of-high-blood-pressure.html 高血圧のほとんどの人は原因が不明で、薬による生涯の治療が必要な状態だそうです。これまでの研究により、高血圧の5~10%の人は、副腎の遺伝子変異が原因でステロイドホルモンであるアルドステロンが過剰に生成されていることが分かっています。このように高血圧の原因の1つである 原発性アルドステロン症 は副腎手術によって治癒、あるいは大幅に改善することができますが、標準的な術前検査がカテーテル検査などの 侵襲 的なものであるため、副腎疾患患者の1%以下しか治癒のチャンスがないのが現状だとのこと。 この症状に対する非侵襲的検査として、メトミデートポジトロンCTスキャンと副腎静脈サンプリングという2つの検査方法があるとのこと。ロンドン大学クイーン・メアリー校などのチームは、メトミデートポジトロンCTスキャンに焦点を当て、これら2つの検査方法の正確さを比較する研究を行いました。

2023年01月19日 07時00分00秒

