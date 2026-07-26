2026年07月26日 12時44分 取材

レゼの1/4スケールスタチューがワンフェス2026[夏]の会場に登場



ワンダーフェスティバル 2026[夏]の会場に「レゼ／ボム 1/4スケール スタチュー」が展示されていたので撮影してみました。



【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer

https://wonfes.jp/specialsite/



レゼ／ボム - | スタチュー | プライム１スタジオ

https://statue.prime1studio.co.jp/reze-bomb-upmcsm-03cs.html



レゼのスタチューはあみあみのブースに展示されていました。





レゼは爆発を表現した台座の上に立っています。





レゼの全身像。





表情はこんな感じ。





別の角度からも撮影。





服の素材やシワまで細かく表現されています。





足元はこんな感じ。





背後からも撮影。





ボム。





よく見ると顔の爆弾部分のへこみまで作り込まれていることが分かります。





ダイナマイトを模した特徴的なドレスもしっかり再現されていました。





価格や発売時期は未定です。

