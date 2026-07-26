レゼの1/4スケールスタチューがワンフェス2026[夏]の会場に登場
ワンダーフェスティバル 2026[夏]の会場に「レゼ／ボム 1/4スケール スタチュー」が展示されていたので撮影してみました。
【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer
https://wonfes.jp/specialsite/
レゼ／ボム - | スタチュー | プライム１スタジオ
https://statue.prime1studio.co.jp/reze-bomb-upmcsm-03cs.html
レゼのスタチューはあみあみのブースに展示されていました。
レゼは爆発を表現した台座の上に立っています。
レゼの全身像。
表情はこんな感じ。
別の角度からも撮影。
服の素材やシワまで細かく表現されています。
足元はこんな感じ。
背後からも撮影。
ボム。
よく見ると顔の爆弾部分のへこみまで作り込まれていることが分かります。
ダイナマイトを模した特徴的なドレスもしっかり再現されていました。
価格や発売時期は未定です。
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in 取材, Posted by log1o_hf
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