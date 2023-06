数百万回ダウンロードされたファンメイド版「スーパーマリオ」にPCを乗っ取るトロイの木馬が混入

by Dave Hunt 任天堂の「スーパーマリオ」シリーズのクローンであるWindows向けゲーム「Super Mario 3: Mario Forever」のインストーラーに、仮想通貨を不正にマイニングさせたり、銀行口座などの情報を盗み出したりすることを目的としたトロイの木馬を紛れ込ませたものが発見されたと、セキュリティ企業のCybleが報告しました。 Cyble — Trojanized Super Mario Game Installer Spreads SupremeBot Malware https://blog.cyble.com/2023/06/23/trojanized-super-mario-game-installer-spreads-supremebot-malware/ Trojanized Super Mario game used to install Windows malware https://www.bleepingcomputer.com/news/security/trojanized-super-mario-game-used-to-install-windows-malware/ 「Super Mario 3: Mario Forever」は、Buziol Gamesというインディーゲームスタジオが2003年にリリースした無料ゲームです。IT系ニュースサイトのBleeping Computerによると、オリジナルのスーパーマリオの要素を受け継ぎつつ新しいグラフィックと音楽を盛り込んだことが好評を博し、これまでに数百万回はダウンロードされているとのこと。

2023年06月26日

