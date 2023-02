「エルデンリング」「ポケモン」「マインクラフト」などの無料海賊版を装ってブラウザを乗っ取るウイルスが配布されている

インターネット上では、人気ゲームの違法な海賊版が配布されています。これらの海賊版ゲームソフトをセキュリティ監視組織「Ahnlab Security Emergency Response Center(ASEC)」が解析した結果、PCのブラウザを乗っ取るマルウェアが含まれていることが明らかになりました。 ChromeLoader Disguised as Illegal Game Programs Being Distributed - ASEC BLOG https://asec.ahnlab.com/en/48211/ ASECが発見したマルウェアの侵入経路は以下の通り。まず、Googleで「elden ring free download(エルデンリング無料ダウンロード)」というワードで検索すると、「エルデンリングの無料海賊版配布ページ」を装ったページがズラリと表示されます。

2023年02月27日 14時00分00秒 in ゲーム, セキュリティ, Posted by log1o_hf

