「ディアブロ IV」がDDoS攻撃で12時間近くプレイできない状況に陥る



Blizzard Entertainmentの提供するゲームクライアントのBattle.netがDDoS攻撃を受けていたことが明らかになっています。これにより、発売初週の売上が6億6600万ドル(約950億円)を記録した「ディアブロ IV」や「World of Warcraft」などのゲームが一時的にプレイできない状況に陥っていました。



Blizzard Entertainmentが受けたDDoS攻撃については、同社のカスタマーサポート用Twitterアカウントが以下のように伝えています。



最初に問題が報告されたのはディアブロ IVで、カスタマーサポートアカウントは「ディアブロ IVに影響を与えるログインの問題を調査しており、できる限り早く解決できるよう取り組んでいます。この問題に取り組んでいる間、プレイヤーのログインに待機列ができる可能性があります」とツイート。



[#D4] We are investigating the login issues affecting Diablo IV and working to resolve these as soon as possible. Players may experience queues while we work on the issue. — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS)



その後、カスタマーサポートアカウントは「現在、認証サーバーに影響を与える問題を調査中です。この問題により、ログインに失敗したり、遅延が発生したりする可能性があります」とツイートし、サーバーに問題が生じていると報告。



We're currently investigating an issue affecting our authentication servers, which may result in failed or slow login attempts. — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS)



さらに、「我々が監視していたDDoS攻撃が終了しました。それでもログインできない場合は以下のトラブルシューティングをお試しください」とツイートし、一時はDDoS攻撃が止まったと報告していました。



[#Bnet] The DDOS attacks that we were monitoring have ended. If you are still unable to log in try https://t.co/NY39q2slWo — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS)



しかし、そのあと再びDDoS攻撃を受けていると報告。この攻撃により「一部のプレイヤーで遅延が長くなり切断が発生する可能性がある」と警告していました。



[#Bnet] We are currently experiencing a DDoS attack, which may result in high latency and disconnections for some players. We are actively working to mitigate this issue. — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS)



2度目のDDoS攻撃が終了した際には、一度目のDDoS攻撃が止まった際と全く同じツイートを投稿しています。海外ゲームメディアのKotakuは「日曜の朝早くに1度目のDDoS攻撃を解決したのち、午後遅くに2度目のDDoS攻撃について報告している」として、Blizzard Entertainmentが2度にわたり大規模なDDoS攻撃を受けたと報じています。



#Bnet The DDOS attacks that we were monitoring have ended. If you are still unable to log in try https://t.co/NY39q2slWo — Blizzard CS - The Americas (@BlizzardCS)



DDoS攻撃の影響でディアブロ IVがプレイできない状態に陥っていたことはReddit上でも報告されています。



また、とあるユーザーはBattle.netでディアブロ IVを起動しようとしたところ、「我々は現在DDoS攻撃を受けており、その影響で一部のプレイヤーが遅延と切断を経験しています」という警告文が表示されたとして、スクリーンショットを投稿しています。





Twitterユーザーの中には、DDoS攻撃によりディアブロ IVのログインに失敗した瞬間のスクリーンショットを公開している人もいました。



Whomever DDoS #Diablo4 you are garbage people. You are what is wrong with this world and gaming Community. pic.twitter.com/44zk63YobO — Paul - Twitch UrbanPharaoh / YouTube Pharaoh TV (@Pharaoh_tv)



なお、プレイヤーの報告によると、DDoS攻撃の影響で12時間近くディアブロ IVをプレイできなかった人もいるようです。