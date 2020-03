2020年03月06日 08時00分 ネットサービス

Firefox 75がLinux向けディスプレイサーバーのWaylandをサポート

By Sandeep Kumar



2020年4月にリリース予定のFirefox 75で、Linux向けのディスプレイサーバーであるWaylandがサポートされることが明らかになりました。



Firefox 75 On Wayland Now To Have Full WebGL, Working VA-API Acceleration - Phoronix

https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Firefox-75-Wayland-Great-Shape



Waylandは2012年に、軽量かつ、開発や保守が簡単なディスプレイサーバーの実現を目的として誕生しました。以下の画像はWaylandによるディスプレイ表示のデモ画面です。





WaylandはこれまでUnityなどで採用されていましたが、2020年4月7日(火)リリース予定のFirefox 75でも採用されることとなりました。



2020年3月2日(月)、Waylandのリポジトリに、動画や音声の記録・変換・再生を行うソフトウェアFFmpegと、動画エンコードおよびデコードを行うVA-APIのパッチが追加されています。Red Hatのマルティン・ストランスキー氏は、Bugzillaへの投稿で、VA-APIを使用したWayland上のFirefoxは良好な状態であり、「より高速なムービーの再生が可能になる」とコメントしています。テストでは主にIntel製のグラフィックスハードウェアが用いられているとのこと。



また、ストランスキー氏のブログでは、必要なオプションを設定すれば、Firefox75でWaylandのWebGLを完全にサポートすることができると述べられており、「Windows版と同等の、高速化されたブラウザをLinux上で構築することができます」と語っています。



Firefox75は2020年3月10日(火)にベータ版が公開され、安定版のFirefox 75.0は2020年4月7日(火)にリリースされる予定です。