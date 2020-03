2020年03月06日 06時00分 サイエンス

1日10分ほど自然の中で過ごすだけで精神状態が改善される可能性があるとの研究結果



現代社会では社会人だけでなく大学生も強いストレスを感じており、精神衛生上の問題を抱える大学生の数が急増しているとの(PDFファイル)調査結果もあります。ストレスに関する研究が進む中、「自然と触れ合うことが精神問題の解消に役立つ」という研究が相次いで登場しており、新たに「1日10分ほど自然と触れ合うだけでも精神状態が改善される可能性がある」との研究結果が報告されました。



Frontiers | Minimum Time Dose in Nature to Positively Impact the Mental Health of College-Aged Students, and How to Measure It: A Scoping Review | Psychology

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02942/full



Student mental health: 10 minutes a day in nature could reduce stress and anxiety – expert explains

https://theconversation.com/student-mental-health-10-minutes-a-day-in-nature-could-reduce-stress-and-anxiety-expert-explains-132633





近年では自然と触れ合うことがストレスを減らし、精神的な健康を改善できるとの研究結果が報告されるようになり、自然環境へのアクセスが人々のメンタルヘルスを向上させる可能性が示唆されています。その一方で、都会に暮らす人々はなかなか自然と触れ合う機会がないのが現状です。



多くの大学生も精神的な問題に悩まされていますが、大学生は屋内での勉強や講義に費やす時間が長く、なかなか自然と触れ合えません。そこで、自然が精神に及ぼす影響について調べる研究者らは、「最低限どれほどの時間を自然との触れ合いに費やせば、精神や肉体の健康改善に役立つのか」という点を解明することに焦点を当て始めているとのこと。





ある研究では、1週間に3回ほど、それぞれ20~30分を自然との触れ合いに費やすことで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌量を効果的に減らせることがわかりました。また、別の研究では、1週間に120分ほど自然と触れ合うことで、健康状態がよくなったと感じられ、幸福感が増すことが報告されています。



しかし、これらの研究では主に社会人に焦点が当てられており、大学生のメンタルヘルスについては調査されていなかったとのこと。そこでコーネル大学やメリーランド大学の研究チームは、大学生の精神状態を改善する上で必要な、最低限の自然との触れ合い時間を調べる研究を行いました。





研究チームは日本やアメリカ、スウェーデンに住む大学生を対象に実施された、都市環境と自然環境の間で精神的な健康状態の変化を比較する14の研究に着目し、自然との触れ合いがもたらす精神への影響を分析しました。これらの研究における「自然環境」は必ずしも自然保護区や森林だけではなく、都市部の公園や大学キャンパス内の自然なども含まれていました。また、分析対象となった研究に参加した大学生は合計706人、年齢層は15歳~30歳だったとのこと。



分析の結果、1日のうちわずか10分~20分ほど自然の多い場所で座ったり歩いたりしただけで、心拍数や血圧の改善、コルチゾールの低下、気分の向上、不安の軽減といった効果が得られることがわかったそうです。この結果は、自然との触れ合いを10分だけ日常生活の中に取り入れることで、大学生が精神的な健康を得られる可能性を示唆しており、大学側が学生の精神的健康を改善するための施策を設ける上で役立つといえます。



その一方で、今回の研究ではサンプルとなった被験者の多くが日本の男子大学生だった点や、被験者が研究時に精神的な問題を抱えていたかどうかが不明な点に問題が残るとのこと。また、自然環境で行われた身体活動の利点についても調査されておらず、各研究に含まれるバイアスや品質について考慮されていないため、全体的な研究結果の信頼性には問題が残ると、ウエストミンスター大学で栄養・運動科学の講師を務めるCarly Wood氏は指摘しました。