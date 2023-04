ソニーがリモートプレイ用「PlayStation携帯機」を開発中との報道、コードネームは「Q Lite」

・関連記事

ソニーがゲームリリースの半分をPC向けとモバイル向けに行うことを計画中 - GIGAZINE



ソニーが世界最大のeスポーツトーナメントプラットフォームのひとつ「Repeat.gg」を買収 - GIGAZINE



ソニー製フルHD・240Hzゲーミングモニター「INZONE M3」を組み立てて外観をチェックしてみた - GIGAZINE



超小型&超軽量で全身の動きをキャプチャーできるソニーの「mocopi」フォトレビュー - GIGAZINE

2023年04月06日 11時36分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.