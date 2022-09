2022年09月20日 12時30分 ハードウェア

PS5の再設計により取り外し可能なディスクドライブが搭載される可能性



PlayStation 5(PS5)の新モデルではUSB Type-Cで接続できる取り外し可能なディスクドライブが搭載される可能性があると、ゲーム系メディアのInsider Gamingが報じています。これによると、新しいPS5は2023年9月頃に登場するそうです。



PS5にはディスクドライブを搭載した通常版と、ディスクドライブ非搭載のデジタル・エディションの2種類があります。Insider Gamingによると、次期PS5はこれら2種類に加えて「着脱式のディスクドライブを取り付け可能なモデル」が、外付けディスクドライブとセットで販売される可能性があるとのことです。



情報筋によると、外付けディスクドライブは新しいPS5に取り付けても外観に違和を与えるものではなく、装着したとしても外観は既存のモデルと同様になるとのこと。また、ディスクドライブは単体で購入できるため、もし壊れてしまってもPS5一式を丸ごと再購入する必要はないそうです。





PS5は登場以来2度のモデルチェンジを行っており、そのたびに機体の軽量化が行われています。新しいモデルはディスクドライブを取り付けても見た目が既存のモデルと同じようになることから、機体そのものはさらなる軽量化が行われるのではとInsider Gamingは推測しています。



Insider Gamingは「ソニーは2022年6月の時点でPS5を2170万台出荷したと報告しています。この出荷台数を信じるなら、ハードウェア部品の入手が容易になり始める今後2、3年の間に大幅な増産を見込んでいることがうかがえます」と記しました。