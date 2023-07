2023年07月23日 18時00分 ゲーム

PS5をリモートプレイできる携帯ゲーム機「Project Q」のリーク動画によりAndroidベースの端末であることが明らかに



2023年5月、PlayStationがPlayStation 5(PS5)をリモートプレイできる8インチディスプレイ搭載の携帯ゲーム機「Project Q」を発表しました。このProject Qの実機動画がリークされ、AndroidベースのOSが搭載されていることが明らかになっています。



The Sony Project Q PlayStation handheld is running Android in a leaked video - The Verge

https://www.theverge.com/2023/7/22/23804130/the-sony-project-q-leak-handheld-playstation-ps5-android





Imgur: The magic of the Internet

https://imgur.com/a/sgvKTFk#DkmzRuD



Project Qの実機動画をリークしたのは、Twitterユーザーの@Zuby_Techさん。リーク動画を見ると、Project QがAndroidをベースとしていることがわかります。ただし、この件について報じた海外メディアのThe Vergeは、「Project Qの最終製品版がどのようになるかは非常に疑わしいところではありますが、少なくとも内部で何が行われているかを知ることはできます」と報じています。





Project Qの本体はこんな感じ。ディスプレイには保護シールが貼られたままです。





ディスプレイ左右にあるDualSenseのような見た目のコントローラーのスティックで操作。





画面をタッチしての操作にも対応しています。





ディスプレイの右端にはひとつ前の動作に戻るためのボタンや、ホームボタンがあり、OSがAndroidベースのものであることがわかります。





背面にはほとんどボタン類がありません。





天面中央にはポートのようなものがありますが、これが本体充電用のものなのか、それ以外に利用できるものなのかは不明です。





@Zuby_Techさんの別のツイートでは、ディスプレイや一部のボタンが取り外された状態のProject Qの写真も公開されています。





Project Qについて、PlayStationは「ゲームはPS5にインストールする必要があり、VRゲームには対応していない」と説明しており、Project QでゲームをプレイするにはPS5にゲームをインストールしてリモートプレイする必要があると説明しています。しかし、Project QがAndroidベースの端末であることから、The Vergeは「それ以上の機能を備えている可能性がある」と指摘しています。