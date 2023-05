2023年05月25日 10時39分 ゲーム

PS5のゲームをリモートプレイできる8インチディスプレイ搭載デバイス「Project Q」が登場



PlayStationからPlayStation 5(PS5)をリモートプレイすることができる新型デバイス「Project Q」が発表されました。「Project Q」は8インチディスプレイを搭載しており、端末の両サイドにはPS5専用のワイヤレスコントローラーであるDualSenseを取り付けたような見た目となっています。







PlayStationがPS5をリモートプレイするための新型デバイス「Project Q」と、PlayStation初の公式ワイヤレスイヤホンを発表しました。PlayStationの開発・販売を担当するソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のジム・ライアンCEOは、「Wi-Fi経由でリモートでPS5からあらゆるゲームをストリーミングできる専用デバイスを発売します」と、Project Qを紹介しています。



PlayStation Showcase 2023 - Accessories Sneak Peek - YouTube





斜めから見るとただのDualSenseのように見える何かが登場。





コントローラーに挟まれるようにディスプレイがあります。ディスプレイのサイズは8インチで、コントローラー部分はDualSenseのすべてのボタンと機能がそのまま備わっているとのこと。つまり、DualSenseのアダプティブトリーガーや触覚フィードバックもそのままProject Qで利用可能というわけ。





背面





PS5と並べるとサイズ感はこんな感じ。Project QはWi-Fi経由で最大1080p(フルHD)解像度、フレームレート60fpsでゲームをプレイすることが可能。また、「ゲームはPS5にインストールする必要があり、VRゲームには対応していない」と記されており、Project QでゲームをリモートプレイするにはPS5にゲームをインストールしておく必要があることがわかります。なお、Project Qは2023年後半に発売予定ですが、詳細な発売時期や価格などについては明らかになっていません。





PlayStation初のワイヤレスイヤホンがコレ。PlayStationのロゴが入っています。このワイヤレスイヤホンはBluetooth対応なのでスマートフォンと接続して利用することも可能。SIE開発のワイヤレス技術を搭載しており、低遅延のロスレスオーディオにも対応しているとのこと。





イヤホンはカナル式。





本体には小さなボタンが付いているのが確認できます。





専用の充電ケースもあります。





ケースを閉じるとこう。





Project QもワイヤレスイヤホンもどちらもPS5と同じ白と黒のツートンカラーです。ワイヤレスイヤホンも2023年後半に発売予定となっており、記事作成時点ではその他の詳細は明らかになっていません。





なお、PlayStationブランド初の公式ワイヤレスイヤホンについては、発表前から「ソニーがPS5用のワイヤレスイヤホンを開発している」とウワサされており、「約5時間の単体動作が可能なバッテリーを搭載する」と報じられていました。



Project QはPS5にインストールしたゲームをリモートプレイするためのデバイスであるため、The Vergeは「明らかにSteam Deckのようにゲームをネイティブでプレイするためのデバイスではなく、PS5の周辺機器として設計されています」と指摘。ただし、ソニーはクラウドゲームサービスも提供しているため、Project Qがクラウドゲームに対応する可能性も十分にあるとThe Vergeは記しています。



Project Qについては発表前からInsider Gamingがその存在について報じており、この報道ではリモートプレイ専用端末でありクラウドゲーミングデバイスではないこと、8インチの液晶ディスプレイを搭載し、DualSenseによく似た見た目で、触覚フィードバックやアダプティブ トリガーをサポートしていることなどが記されています。



なお、PS5をリモートプレイするだけならiPhoneやAndroid、Windows、Mac向けにPlayStation公式から「PS Remote Play」というアプリが配信されており、気軽にリモートプレイを楽しむことが可能です。



