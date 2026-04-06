2026年04月06日 17時00分 試食

味の素の冷凍餃子「ずっしり大餃子 黒豚」＆「ずっしり大餃子 海老」は油も水も不要で肉汁がどんどんあふれる肉々しい餃子を簡単に作れる



2026年3月8日、味の素冷凍食品から「ずっしり大餃子 海老」と「ずっしり大餃子 黒豚」が登場しました。その名の通り食べごたえのある餃子になっているとのことで、どんな味なのか実際に食べて確かめてみました。



ずっしり大餃子 海老 | 商品情報 | 味の素冷凍食品株式会社

https://www.ffa.ajinomoto.com/products/detail/id/463



ずっしり大餃子 黒豚 | 商品情報 | 味の素冷凍食品株式会社

https://www.ffa.ajinomoto.com/products/detail/id/464



味の素冷凍食品（株）2026 年春季 家庭用 新製品・リニューアル品のご案内

(PDFファイル)https://www.ffa.ajinomoto.com/_var/pdf/20260106-3_1.pdf



左が「ずっしり大餃子 海老」、右が「ずっしり大餃子 黒豚」です。





まずは「海老」から食べてみます。材料はえび、たけのこ、キャベツ、鶏肉など。





カロリーは1個当たり52kcal。1袋9個入りです。





冷凍庫から出してすぐに調理開始。凍ったままフライパンに並べます。





フタを閉め、中火で5分焼きます。油も水も不要です。





5分後にフタを取り、焼き色が付くまで水分を飛ばしていきます。





完成したら皿をかぶせてフライパンをひっくり返し、盛り付け。





完成です。





中の具材はこんな感じ。小ぶりの海老が入っています。





芳醇な海老の香りがあふれる味わい。エビのプリプリした食感やタケノコのコリコリした食感を存分に味わえます。味はエビとタケノコが同じくらい主張してくる感じ。皮がモチモチ、羽根がパリパリ、エビはプリプリ、タケノコはコリコリと、いろんな食感を楽しめる餃子に仕上がっていました。濃いめの味が付いているので、何もつけずにおいしく食べられます。





次は「黒豚」を試食。原材料は豚肉、キャベツ、にら、しょうが、にんにくなど。





カロリーは1個当たり61kcal。こちらも1袋9個入りです。





同じようにフライパンに並べて焼いていきます。





いい感じに水分を飛ばせたら完成。





かむと皮が破れて肉汁がドバッとあふれ出してきます。かみ応えのある肉がギッシリ詰まっていて、しょうがが効いて後味サッパリな仕上がり。試食した編集部員は「小籠包みたいに肉汁があふれてくる。こんなに肉汁が詰まった餃子は始めて」と感想を述べていました。冷めても肉汁のジューシーさがそのまま残っているのもうれしいポイントです。





「海老」も「黒豚」も水・油不要で焼くだけなのが手軽に作れてグッドでした。価格はオープン価格となっています。

