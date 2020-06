「理想の体型」を歴史から分析してわかることとは？

近年は肥満が社会問題として叫ばれており、「太っている人は美しくない」と一般的に認識されていますが、「理想の体重」は 時代や地域によって移り変わります 。「中世ヨーロッパにおける理想の体重」について、中世史を専門とする歴史学者の ケン・モンシャイン 氏が解説しています。 Fatness and Thinness in the Middle Ages https://www.medievalists.net/2020/06/fatness-thinness-middle-ages/ モンシャイン氏によると、中世における理想の体重は、「階級」「性別」といった要素に関連しているとのこと。中世の 騎士 階級は、太れるだけの十分な収入を得ていながらも「鍛え上げられた肉体」を美徳としており、太りすぎた体型を美しくないと見なす傾向が存在したそうです。この美意識は、13世紀の哲学者 ラモン・リュイ が著した「騎士道論」にある「太りすぎている者は騎士にふさわしくない」という一文からもよくわかるとモンシャイン氏は述べています。 騎士階級における痩身(そうしん)信仰は4世紀ごろのローマの軍事学者 ウェゲティウス から始まっているとモンシャイン氏は指摘。この信仰は14世紀頃に特に顕著になり、13世紀の物語である「 ガウェイン卿と緑の騎士 」には、作中に登場する騎兵隊について、「胸板が広く、腰は細い」という身体的描写がされています。実際に現存する当時の衣服を見ると、着用者を「胸板と肩幅は広く、腰は細い」ように見せる裁断が施されているそうです。

・関連記事

太っていることが悪いのではなく「太っていることを蔑視する社会」に問題がある - GIGAZINE



古代エジプトから現代まで「理想の女性の体型」が移り変わる歴史の流れがわかるムービー - GIGAZINE



太っている人の方が長生きする「肥満パラドックス」が本当に意味すること - GIGAZINE



ストレスがある時に高脂肪の食事をすると通常時よりも太りやすい - GIGAZINE



「肥満であること」自体が死亡リスクを高めることにはならないと研究者が指摘 - GIGAZINE



なぜ健康をBMIでは判断できないのか? - GIGAZINE



「36時間断食して次の12時間で食べる」という方法で免疫系を強く保ったまま減量できる - GIGAZINE



2020年06月15日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.