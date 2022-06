世界一の金持ちイーロン・マスクと自分の金銭感覚の差を実感できる「You Vs. A Billionaire」

2022年06月15日 19時00分 ネットサービス

テスラやSpace Xを率いるイーロン・マスク氏は、2021年に総資産額でAmazon.comの創設者のジェフ・ベゾス氏を抜いて世界一の富豪になりました。そんなマスク氏の年収と自分の年収の差から、日常生活の出費がどれだけ財布に痛手になるのかを比較できるサイト「You Vs. A Billionaire」を使うと、大富豪と庶民の金銭感覚の違いを実感することができます。



上記のサイトにアクセスすると、「2021年にイーロン・マスクの純資産は推定1210億ドル(約16兆3035億円)増加しました。以下にあなたの年収を入力して、あなたとの比較を確認してみて下さい」と表示されます。さっそく、2020年における日本の平均給与である「433万円」をドルに換算した「3万2000ドル」を入力して「Submit」をクリックしてみました。





その結果が以下。「イーロン・マスクの年収は、あなたの378万1250倍です。言い換えると、あなたが1ドル(約135円)使っても、イーロンが378万1250ドル(5億1057万6500円)使っても、財布の中身の減り具合は同じです」と出ました。さらにスクロールしていきます。





「パーキングメーターに0.25ドル(約33円)入れるのは、イーロンにとってはロールス・ロイス ゴースト3台を買うようなもの」「あなたがDunkin' Donutsで5ドル(約675円)のラテを買う費用で、イーロン・マスクはDunkin' Donutsを13店舗買うことができます」「あなたがポケットに入れ忘れていた20ドル(約2700円)を見つけた時の喜びはどれほどでしょう?イーロンはそれと同じ興奮を味わうために、7562万5000ドル(約102億937万円)を見つけなければなりません。





「テスラのModel Sをフル装備で購入すると15万990ドル(約2038万円)しますが、イーロンにとってはたったの0.04ドル(約5円)です!」「2021年、アメリカの住宅価格の中央値は34万6990ドル(約4684万円)でした。あなたの収入でそれを買うのは、イーロンにとってはたったの0.09ドル(約12円)です」





ここまでは、マスク氏と自分の比較でしたが、ここからは自分の収入と世界の人々の収入の話題になりました。「世界銀行によると、最近の世界の貧困に関する推計では、世界の少なくとも10%、7億5千万人以上の人々が1日1.9ドル(約250円)以下の極貧状態で暮らしているとされています」とのこと。





「年収5万9000ドル(約800万円)以上なら、世界の人口の上位1パーセントの富裕層に。年収が2万9000ドル(約390万円)以上なら最も裕福な5%に入ります」とのこと。また、スコットランドの哲学者であるWilliam MacAskill氏の「私たちは比較的豊かなので、自分が得る利益の量よりも、他人を利する量の方が圧倒的に多いのです」との言葉も添えられています。





「あなたの年収3万2000ドルは、極度の貧困にあえぐ人からすると1ドルが46倍もの価値があることになります。先ほどの5ドルのラテを覚えていますか?あなたにとっては大したことない金額かもしれませんが、その5ドルを貧しい人々に寄付することは、あなたが230ドル(約3万1000円)もらえるのと同じほどの利益を彼らにもたらします」





「あなたはイーロン・マスクではないかもしれませんが、多くの人にとってあなたは特別に豊かな存在です。何百万人もの人々の生活を向上させるために、あなたができることをもっと知りたいと思いませんか?GiveWell.orgでは、地球上で最も効果的なチャリティーに寄付することができます」とのことでした。