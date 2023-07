「約7700万円相当の龍涎香」が浜辺に打ち上げられたマッコウクジラの腸から発見される

$500,000 chunk of 'floating gold' found in dead whale | Live Science https://www.livescience.com/animals/whales/dollar500000-chunk-of-floating-gold-found-in-dead-whale アフリカ大陸の北西沿岸に位置するスペイン領 カナリア諸島 の ラ・パルマ島 の浜辺に、マッコウクジラの死骸が打ち上げられました。 ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア大学 の動物病理学者である アントニオ・フェルナンデス 氏は、このマッコウクジラの死因について調査を実施しました。 以下の写真が、実際にラ・パルマ島の浜辺に打ち上げられたマッコウクジラです。

浜辺に打ち上げられた マッコウクジラ の死因について調査していた研究者が、腸の中から香水の原料として高値で取引される 龍涎香(りゅうぜんこう) の塊を発見しました。今回発見された龍涎香は重さ約9.5kgもあり、取引価格は50万ユーロ(約7700万円)になるとみられています。 Pathologist finds €500,000 ‘floating gold’ in dead whale in Canary Islands | Whales | The Guardian https://www.theguardian.com/environment/2023/jul/04/las-palmas-pathologist-ambergris-block-dead-sperm-whale

2023年07月13日 15時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

