2100万円相当の金塊をオーストラリアのアマチュア採掘者が格安の金属探知機を使って発見

Australian man finds gold nugget worth $250,000 in Victoria | Victoria | The Guardian https://www.theguardian.com/australia-news/2023/mar/29/australian-man-finds-gold-nugget-worth-250000-in-victoria

オーストラリア・ ビクトリア州 の畑で匿名のアマチュア採掘者が金属探知機を使って、重さ約10ポンド(約4.6kg)の岩を発掘しました。鑑定の結果、この岩には重さが5.2ポンド(約2.6kg)で金額にすると16万ドル(約2100万円)相当の金塊が含まれていることが判明しました。 Absolutely gobsmacking' gold nugget worth $160,000 unearthed by metal detectorist in Australia | Live Science https://www.livescience.com/absolutely-gobsmacking-gold-nugget-worth-dollar160000-unearthed-by-metal-detectorist-in-australia

2023年04月05日 15時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

