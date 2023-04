ついにAppleも従業員削減を開始するとの報道、実店舗の建設と運営を担当するチームが対象か

景気後退への懸念などを背景に、2023年に入って Amazon 、 Google 、 Microsoft 、 Meta など、大手IT企業が相次いで大規模な人員整理を打ち出しています。これまで大規模なレイオフを回避してきたAppleが、少数の従業員の削減に向けて動いていると、海外メディアのBloombergが報じました。 Apple to Layoff Employees, Have Job Cuts in Corporate Retail Teams (AAPL) - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-03/apple-to-make-small-number-of-job-cuts-in-some-corporate-retail-teams

・関連記事

Amazonが1万7000人以上を解雇へ、近年のテクノロジー企業で最多 - GIGAZINE



Googleが1万2000人の従業員を解雇、Gmailなど数々のプロダクトを生み出してきた社内インキュベーターの「エリア120」にも影響 - GIGAZINE



Microsoftが1万人の人員削減実施でSurface・HoloLens・Xboxに大打撃、HoloLensは次期バージョンの製造が危ぶまれる - GIGAZINE



Metaが2022年11月以来2度目の人員削減を実施し数千人を解雇するとの報道 - GIGAZINE



Appleの末端従業員が直面している悲惨な労働環境とは? - GIGAZINE



ソフトウェアエンジニアが会社から解雇されて学んだ8つの教訓 - GIGAZINE

2023年04月05日 16時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.