月曜日に不安を覚えることが高齢者の長期的ストレスや心臓の健康リスクに関連している



平日に学校や会社へ行って土日は休みというサイクルを経験している人なら誰しも、日曜日の夜になると「もうすぐ月曜日」だと考えてしまい不安を覚えたことがあるはず。香港大学のタラニ・チャンドラ氏が主導した研究では、「月曜日の不安」という心理的経験が、身体にストレスとして負荷をかけ、長期的な健康問題の一因となる可能性がが示唆されました。



香港大学の研究チームが感情障害に関する学術誌であるJournal of Affective Disordersで2025年6月に公開した論文では、週の初めに心臓発作や脳卒中、さらには自殺が増加することが示された過去の研究をもとに、月曜日が健康状態の悪化と関連しているように見える理由を探りました。論文によると、週末から週明けへの移行がストレスや不安を引き起こして身体のシステムに負担をかける可能性があると指摘する研究者はいるものの、その考えとストレスホルモンの生物学的変化を結びつける研究証拠は限られていたとのこと。



研究者らは、イングランドの50歳以上の成人から健康とライフスタイルに関する情報を収集する大規模プロジェクト「イングランド縦断的老化研究」のデータを使用して、3500人以上の心理調査および生物学的サンプルのデータを分析しました。参加者は、「特定の曜日の前日にどの程度不安を感じていたか」を10段階で回答した上で、毛髪サンプルからストレスに反応して体内で生成される2つのホルモン「コルチゾール」「コルチゾン」のホルモンレベル測定を受けています。



結果として、「月曜日に不安を感じた」と回答した人は、他の曜日に不安を感じたと回答した人と比べて、コルチゾール濃度が明確に高い傾向があることが判明しました。特に、全体のコルチゾール濃度上位10%に属する人々では、月曜日に不安を感じた人のホルモン濃度は、他の曜日に不安を感じた同年代の人よりも約23%高かったことが示されています。





コルチゾールは、ストレスが慢性化することにより体内で過剰に産生され、心臓の健康や代謝、免疫機能に問題を生じさせます。そのため、月曜日を迎えることに不安を感じるという人は、継続的なストレスにより長期的な健康リスクが高まると言えます。



研究結果の重要なポイントとして、不安とコルチゾール値の上昇との関連が、他の曜日では見られなかったことがあります。例えば、「毎週水曜日を迎えると不安を感じる」と回答した人は、月曜日に不安を感じる人と比べて、長期的なストレスホルモン値の上昇は見られませんでした。研究者は、「日々のルーティンや責任とは関係なく、『月曜日』が多くの人にとって特有の心理的負担となっていることを浮き彫りにしています」と結論付けています。





また、月曜日に不安を感じるのは「休みが終わって仕事や学校が始まるため」と考えている人は多いはず。しかし、研究では就業中の人が退職者よりも月曜日の不安の影響が大きいかどうかも調べたところ、両グループ間に有意な差は見られませんでした。研究者らは「月曜日に関連するストレスは、単に仕事に戻ることだけに起因するものではなく、週の始まりに伴うより広範な心理的関連性を反映している可能性があることを示唆しています」と指摘しています。



注意点として、本研究は広範な調査データを用いた観察研究であるため、月曜日に不安を感じることが直接ストレスホルモンレベルを上昇させたと証明したものではありません。また、研究に使用したデータは単一のサンプルであり、個人のホルモンレベルを基準とした変化など、より具体的なサンプルは記録されていません。今後の研究では、月曜日に対する不安の原因が仕事や学業の開始ではないとしたら、なぜ一部の人は不安を強く感じて一部の人は耐性があるのか、どのような習慣や性格特性がこれらのストレスから人々を守るのかを解明することを研究チームは目指しています。