コーヒーを1日2～3杯飲むとメンタルヘルスを改善できるかもしれない
これまでの研究では、コーヒーを飲むとさまざまなメリットが得られることがわかっていますが、コーヒーとメンタルヘルスに関する研究結果はまちまちです。新たに、数十万人の成人を追跡した大規模な研究により、1日2～3杯のコーヒーを飲むことが気分障害やストレス障害のリスクを軽減する可能性があると示されました。
Daily coffee drinking and mental health outcomes: Sex differences and the role of caffeine metabolism genotypes - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032725024346
Two to three cups of coffee a day may protect your mental health
https://www.psypost.org/two-to-three-cups-of-coffee-a-day-may-protect-your-mental-health/
心理学系メディアのPsyPostは、コーヒーとメンタルヘルスに関する初期の研究プロジェクトでは、対象とする人数が少なかったり、ある時点のスナップショットしか捉えていなかったりすることが多かったと指摘。また、カフェインレスコーヒーやインスタントコーヒー、粉から入れたコーヒー(レギュラーコーヒー)といったコーヒーの分類も、ほとんど行われてこなかったとしています。
今回、中国の復旦大学の研究者であるバーティー・ルピン・ソン氏らの研究チームは、コーヒーの摂取量や種類が気分障害やストレス障害のリスクに及ぼす影響について、イギリスの大規模コホートであるUKバイオバンクのデータを用いて分析しました。研究チームはコーヒーの種類や摂取量、そして個人の性別や遺伝的構成が、コーヒーとメンタルヘルスの関係に影響するかどうかも知りたいと考えていました。
研究チームはUKバイオバンクに含まれる約50万人分のデータから、登録時点で気分障害やストレス障害と診断されていた人々を除外し、40～69歳の成人46万1586人を被験者として追跡しました。被験者はプロジェクト開始時にタッチスクリーン式のデバイスで、「普段は1日に何杯のコーヒーを飲んでいるか」「最も好むコーヒーの種類(カフェインレスコーヒー・インスタントコーヒー・レギュラーコーヒー)は何か」といった質問に答えたとのこと。
被験者は平均で13年以上にわたって追跡調査され、全国の病院記録からうつ病などの気分障害、重度の不安障害といったストレス障害の診断を受けたかどうかが調べられました。追跡期間中、新たに1万8220件の新たな気分障害が記録され、1万8547件の新たなストレス障害が記録されました。
研究チームはこれらのデータに加え、被験者の年齢・生物学的な性別・民族・学歴・喫煙習慣・飲酒量・睡眠時間・運動量・紅茶の摂取量といった外的要因を考慮して数理モデルを調整。さらに、高血圧や2型糖尿病といった基礎疾患や、カフェイン代謝のスピードが速いグループと遅いグループに分ける遺伝的スコアも調整に入れて、コーヒーの摂取量とメンタルヘルスの関連性を調べたとのことです。
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in 無料メンバー, サイエンス, 食, Posted by log1h_ik
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