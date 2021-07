ソニーがうっかりPS5を上下逆に設置したCMを公開してしまう

2021年7月8日、ソニーが「 ゴッド・オブ・ウォー をプレイして1日を終える父親」というムービー広告をTwitterにアップしましたが、すぐに投稿が削除されました。この理由は「PS5を上下逆に設置していたこと」だとゲーム系ニュースメディアの Kotaku が報じています。 PS5 Ad Pulled By Sony Seemingly For Showing Upside Down Console https://kotaku.com/sony-pulls-ad-featuring-upside-down-ps5-1847253801 実際に公開されたムービーのスクリーンショットがコレ。

2021年07月09日 15時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by logq_fa

