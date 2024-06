「運命は存在するのか？」を科学的に考えてみる

・関連記事

スタンフォード大学の科学者が「自由意志は存在しない」とする理論の問題点とは? - GIGAZINE



人の「自由意志」は脳の1つの部位ではなく「ネットワーク」によって生み出されるという考え - GIGAZINE



なぜ「自由意志など存在しない」と科学者は主張するのか? - GIGAZINE



「すべてのものには心がある」という「汎心論」をとりまく現代の科学者や哲学者の主張とは? - GIGAZINE



「ノーマル」な人は進化の側面から見ても存在しないと神経科学者らが発表 - GIGAZINE

2024年06月12日 23時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.