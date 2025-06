古代ローマの汚水溜から「当時の庶民が食べていたファストフード」の手がかりが見つかる

Roman-era 'fast food' discovered in ancient trash heap on Mallorca | Live Science https://www.livescience.com/archaeology/romans/roman-era-fast-food-discovered-in-ancient-trash-heap-on-mallorca ポレンティアは古代ローマ人が紀元前123年にマヨルカ島を支配した後、紀元前1世紀頃に作られたとされる古代ローマの都市であり、やがてこの地域で最も活発な古代ローマの港のひとつとなりました。20世紀初頭に行われた発掘調査により、ポレンティアには公共の広場・神殿・寺院・記念碑・居住区・劇場・墓地といった都市を構成する建築物があったことがわかっています。

by James Stringer 地中海西部に浮かぶスペイン領の マヨルカ島 はかつて古代ローマの植民地であり、 ポレンティア という都市が築かれていました。そんなポレンティアで見つかった古代ローマ時代の 汚水溜 から、当時の庶民が食べていた「ファストフード」の手がかりとなる鳥の骨が大量に見つかったと報告されています。 International Journal of Osteoarchaeology | Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oa.3416

・関連記事

「古代のファーストフード店」が約2000年前に火山の噴火で埋もれたポンペイ遺跡から発掘される - GIGAZINE



ポンペイ遺跡で「ピザのようなもの」が描かれた壁画発見、研究チームは「トマトとチーズがない」とピザ説を否定 - GIGAZINE



古代ローマ時代の火山の噴火で消えた町・ポンペイにおける売春婦の実態とは? - GIGAZINE



ポンペイ遺跡で「秘密主義的なディオニュソスのカルト教団」を描いた巨大なフレスコ画が発見される - GIGAZINE



剣闘士は筋骨隆々の戦士ではなく皮下脂肪に覆われ食生活は炭水化物中心だった - GIGAZINE



古代ローマの人々も「人間による環境汚染が結果的に健康を害する」ことを知っていた - GIGAZINE



3Dで再現した恐ろしくリアルな古代ローマの町並みを体験できる「Rome in 3D」 - GIGAZINE



古代ローマの彫像の多くは首がない、一体なぜか? - GIGAZINE



2025年06月12日 12時30分00秒 in サイエンス, 食, 無料メンバー, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article Ancient Roman cesspits reveal clues to '….