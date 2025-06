WikipediaでAIの生成した要約を記事冒頭に表示するテストが編集者の反発で中止に

Wikipedia suffers backlash from human editors over AI summaries, prompting feature pause - Neowin https://www.neowin.net/news/wikipedia-suffers-backlash-from-human-editors-over-ai-summaries-prompting-feature-pause/ Wikipediaを運営する ウィキメディア財団 は、Wikipediaの個別記事上部にAIが生成した要約を表示するテストを開始する予定でした。 しかし、このテスト実施の意向を明らかにしたところ、2人の編集者がたちどころに「うわっ」とコメントしたほか、他の編集者は「GoogleがAI要約を表示しているからといって、我々が彼らを追い抜かなければいけないということはありません。モバイル版でも他でも、こんなテストはしないでください。AI要約は、我々の読者と、まともに信頼できる情報源としての我々の評判に、取り返しのつかない損害を与えるでしょう」と反応。

2025年06月12日 12時10分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Wikipedia halts test of AI-generated sum….