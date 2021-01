2021年01月29日 06時00分 メモ

2000年前の幼児を埋葬した墓から「首輪に小さなベルを付けた子犬」が発見される

by Denis Gliksman/Inrap



犬と人間は古くからパートナーとして密接な関係にあり、スペインでは新石器時代の墓地から人間と共に埋葬された犬が発見されているほか、日本でも縄文時代の遺跡から埋葬された犬が見つかっています。新たにフランスの考古学者らは、2000年前に埋葬された幼児の墓から「首輪に小さなベルを付けた子犬」が発見されたと報告しました。



2020年11月、フランス中部にあるクレルモン=フェラン・オーヴェルニュ空港の開発プロジェクト中に、紀元前800年頃から中世にまたがる遺跡が発見されました。発掘調査を進めたフランス国立救出考古学研究所(INRAP)のチームは2021年1月、約2000年前に埋葬された1歳程度の幼児のお墓を発見したと報告しました。



by Denis Gliksman/Inrap



幼児の遺体は全長およそ80cmほどの木製の棺に納められていたとのこと。発見時に棺は腐食が進んでいたものの、かつて棺を装飾していたとみられる鉄製のタグや棺に留めるためのクギも見つかっています。なお、幼児が男の子だったか女の子だったかは、解剖学的な分析だけでは判別が困難だったそうです。



墓の大きさは縦2m×横1mほどであり、素焼き(テラコッタ)のつぼやガラスポットなど、実に20近くの副葬品に囲まれて棺が安置されていました。当時は埋葬時の宴会で出た食事の一部を死者と共に埋めるのが通例だったそうで、つぼやガラスポットの中にはブタのハムや切り身、2羽の頭がないニワトリ、油、薬などが入っていたとみられています。



発掘チームの責任者であるLaurence Lautier氏は今回発見された墓について、「つぼや供物品が豊富であり珍しいものです。このタイプの墓は通常、1個か2個のポットが床に置かれていますが、今回の墓では約20種類もの食事が供えられています」と述べています。大量の副葬品は幼児の社会的地位が高く、裕福な家庭の子どもだったことを示しているとのことです。



by Denis Gliksman/Inrap



また、考古学者らは遺体を包む布を留めていたとみられる銅製のピンや、曲がった鉄の棒に取り付けられた直径30cmほどの鉄製のリング、幼児の兄弟とみられる子どもの乳歯なども発見しています。鉄のリングは幼児のおもちゃだったと考えられているとのこと。



墓の中からは子犬も発見されており、青銅の装飾や小さなベルで飾られた首輪を付けていたそうです。考古学者らは、「葬式の文脈における犬と幼い子どもの関係は十分に文書化されていますが、これは首輪やベルの点で珍しいものです」と述べました。



by Denis Gliksman/Inrap