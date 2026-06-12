2026年06月12日 17時55分 ソフトウェア

AIへの指示まで履歴として保存する新バージョン管理システム「DeltaDB」をZedが発表



コードエディタ「Zed」を開発するZedが、AIエージェント時代に向けた開発履歴管理ツール「DeltaDB」を発表しました。Gitのようにコミット単位で変更を記録するのではなく、コードが作られていく途中の会話や編集操作まで記録し、人間とAIエージェントが作業の流れを追いやすくする仕組みとのことです。



Software Is Made Between Commits — Zed's Blog

https://zed.dev/blog/introducing-deltadb





AIエージェントに「エラー処理を追加して」「テストも直して」と頼むと、複数のファイルが一気に書き換わることがあります。後から確認しようとしても、最終的な差分だけでは「どの指示で変更されたのか」「なぜコードが書き換えられたのか」が分かりにくくなります。AIと一緒に開発する場面では、コードだけでなく、コードを生み出した会話も開発履歴の一部になるというわけです。



従来の開発では、Gitのコミットが作業の節目として使われてきました。Gitはファイル一式の状態を記録する仕組みで、開発者は作業がまとまったタイミングでコミットを作成します。しかし、AIエージェントとの開発では短い指示と編集が何度も繰り返されるため、コミットだけでは作業の流れを追い切れない場面が出てきます。



今回発表されたDeltaDBは開発中のファイル一式である作業ツリーと開発中の会話をまとめて扱う新しいバージョン管理システムです。DeltaDBでは作業中に発生する細かい変更を「デルタ」として連続的に記録されるのが特徴です。デルタとは変更の差分を意味する言葉で、一つ一つの操作には安定した識別子が与えられるとのこと。





細かい変更が記録されることで、AIエージェントが特定の行を書き換えた直後の状態や、さらに修正が加わった後の状態を後から参照できます。つまり「最新版のコードを見る」だけでなく「エージェントが最初に書いた時点のコードを見る」といった追跡が可能になります。



またDeltaDBでは、エージェントへのメッセージと、メッセージによって生じた編集が並んで記録されます。目的は「どの指示がどの変更を生んだのか」を見失わないようにすることです。コードと会話が別々の場所にあると、レビュー時に変更理由を探す必要があります。DeltaDBでは変更と会話のひも付けを保つことで、コードの背景をたどりやすくします。





さらにDeltaDBは、複数の人間や複数のAIエージェントが同じファイルを同時に編集できる仕組みも備えています。ファイルは実体のあるファイルとして扱われるため、エージェントはターミナル経由で操作でき、開発者は必要に応じて作業ツリー全体をディスクにマウントできます。DeltaDBだけの閉じた環境ではなく、既存の開発ツールと組み合わせる設計です。



Zedは、Gitや継続的インテグレーション(CI)を置き換えるのではなく、コードがコミットされる前の共同作業をより扱いやすくする狙いだと説明しています。記事作成時点ではDeltaDBの提供は開始されておらず、Zedは数週間以内にベータ版を初期ユーザーへ提供すると述べています。