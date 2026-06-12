2026年06月12日 17時00分 試食

牛丼におんたま＆キムチ＆ナムルが合い盛りになったすき家の「おんたまビビンバ牛丼」を食べてみた



すき家の「あいもり牛丼」第2弾として、牛肉・キムチ・大根とニンジンのナムル・ほうれん草をビビンバ風にあいもりにした「おんたまビビンバ牛丼」が2026年6月9日に登場しました。ガツガツ食べたくなるやみつきになる味わいとのことなので、実際に食べてみました。



ビビンバ牛丼 | すき家

https://news.sukiya.jp/special/bibimbap202606/index.html







すき家に到着。





店内のモニターにおんたまビビンバ牛丼が表示されていました。





ビビンバ牛丼に加えてチョレギサラダも新登場していたので、おんたまビビンバ牛丼のチョレギサラダセットを注文しました。ビビンバ牛丼と温泉卵、みそ汁、チョレギサラダとチョレギドレッシングがセットになっています。





おんたまビビンバ牛丼のキムチ。





大根とニンジンのナムル、ほうれん草。





そしてすき家おなじみの牛肉と玉ねぎです。





温泉卵を入れて箸で割ると、とろっと黄身があふれて食欲をそそります。





まずはほうれん草を食べてみると、みずみずしいほうれん草にコチュジャンだれの甘辛な味わいがマッチしてグッド。





ナムルはシャキシャキ食感で酸味があります。ナムル特有のにおいは強くないため食べやすい印象でした。





ビビンバらしく軽く混ぜ合わせて、キムチと牛肉を一緒に食べてみました。キムチとコチュジャンだれは辛さがほとんど気にならない程度の甘辛で、卵のコクと合わさって濃い味が広がります。全体的に味は濃いめですが、甘辛のたれやキムチとナムルの酸味が食欲をかき立てるため、がつがつかきこんで一気に完食してしまいました。





また、チョレギサラダはチョレギドレッシングがレタス＆ブロッコリーとマッチし、のりフレークのうまみもしっかり効いていました。おんたまビビンバ牛丼はうまみが強く少しクドく感じる人もいそうなので、濃い味わいながらもサッパリした後味のチョレギサラダとセットで頼むのはオススメです。





「おんたまビビンバ牛丼」は単品で並盛が税込790円、ごはん大盛が税込840円、肉2倍・ごはん大盛の特盛が税込1040円です。「チョレギサラダセット」は牛丼の価格にプラス税込270円。また、温泉卵なしの「ビビンバ牛丼並盛」は税込680円、ビビンバ牛丼にのりフレークをトッピングした「黒ビビンバ牛丼」の並盛は税込720円、「おんたま黒ビビンバ牛丼」の並盛は税込830円です。詳しい価格は公式サイトから確認できます。



ちなみに、すき家の牛丼や牛カルビ丼は冷凍食品にもなっていて、Amazon.co.jpでは牛丼やカレーなどの10食セットを税込4653円で入手できます。



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