2024年07月23日 20時30分 メモ

予約サイトが正規サイトをスクレイピングして再販した行為に違法認定、ライアンエアーがBooking.comに勝訴



アイルランドの航空会社・ライアンエアーが、大手予約サイトのBooking.comを「ライアンエアーのサイトをスクレイピングして、追加料金を乗せた上で再販していた」と訴えていた裁判で、アメリカ・デラウェア州裁判所がライアンエアー勝訴の評決を下しました。この裁判に関連して、Booking.comは「ライアンエアーが予約プラットフォームを中傷し、不当な競争を行った」と反訴していましたが、裁判所はBooking.comの訴えを却下しました。



RYANAIR WINS ITS CASE AGAINST TRAVEL GIANT BOOKING.COM IN DELAWARE COURT RULING – Ryanair's Corporate Website

https://corporate.ryanair.com/news/ryanair-wins-its-case-against-travel-giant-booking-com-in-delaware-court-ruling/





Ryanair wins case against Booking.com in US court

https://www.rte.ie/news/business/2024/0719/1460807-ryanair-wins-us-court-case-against-bookingcom/



U.S. court rules against Booking.com in Ryanair screen-scraping case | Reuters

https://www.reuters.com/legal/us-court-rules-against-bookingcom-ryanair-screen-scraping-case-2024-07-19/



ライアンエアーによると、Booking.comはソフトウェアを利用してライアンエアーのウェブサイトをスクレイピングし、チケットに追加料金を上乗せした状態で再販していたとのこと。





デラウェア州裁判所の陪審員は、Booking.comがコンピュータ不正行為防止法(CFAA)に違反し、「詐欺の意図を持って」第三者をライアンエアーのウェブサイトの一部へ許可なくアクセスさせたという評決を、全会一致で下しました。



ライアンエアーのマイケル・オライリー氏は判決を受けて、以下のコメントを発表しています。



「ライアンエアーとそのお客様は、デラウェア州裁判所で全会一致で下された陪審員による包括的な(ライアンエアーに有利な)評決を心から歓迎します。この評決は、旅行業界大手であるBooking.comがCFAAに違反して、ライアンエアーと一般消費者を欺く目的で、ライアンエアーのウェブサイトを違法にスクレイピングしていたことを証明するものです。我々は、この評決により、Booking.comのような『OTA(オンライン旅行代理店)海賊』の違法行為によって、航空会社や他の旅行会社、一般消費者に発生していた過剰請求と、ネット海賊行為が終わることを期待しています」



「Booking.comのような時価総額1330億ドル(約20兆8000億円)のグローバルな大企業が、ライアンエアーと消費者の両方を欺く目的で、長年にわたってこうした違法で欺瞞的な行為に従事してきたことは容認できません。ライアンエアーは消費者を保護し、Booking.comなどのOTAを介さずに、低価格・低運賃に消費者が直接アクセスできるように戦ってきました。『ライアンエアーで直接予約している』と信じている無防備な消費者が、実際にはBooking.comなどのOTA海賊を介して高値で予約するようにだまされており、過剰な料金を請求されているためです」



「我々はまた、『OTA海賊』と呼んだことで名誉を傷つけられたというBooking.comの反訴を、デラウェア州裁判所が却下したことをうれしく思います。裁判所の評決により、OTA海賊による違法なスクレイピングに終止符が打たれ、イギリスとヨーロッパの消費者機関が、違法なスクリーンスクレイピングと、航空券や付属サービスに対する過剰請求を違法化するための行動を余儀なくされることを願います」



「今回の評決は、格安航空旅行にとって大きな勝利であり、旅行者にとっても大きな勝利です。我々はデラウェア州裁判所と陪審員に心から感謝しています。この評決は、我々のお客様を代表して行ったライアンエアーのBooking.comに対する訴訟を、完全に支持するものです。我々は今、Booking.comから巨額の報酬を得ているグレン・フォーゲルCEO(2023年の報酬は4600万ドル・約72億円)に対し、Booking.comがCFAAに違反していることがわかったので、ライアンエアーのサイトのスクレイピングをやめること、そして航空運賃と付随サービスについて消費者に過剰請求するのをやめることを求めます」



なお、Booking.comは評決に不服の意を示し、控訴する方針です。