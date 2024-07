寄付金が集まりすぎて「これ以上いらないからクライアントアプリの開発者たちを支援してくれ」というオープンソースプロジェクトの声に注目が集まる

We're good, seriously! - Open Collective https://opencollective.com/jellyfin/updates/were-good-seriously Jellyfinとは、音楽や動画など各種メディアの管理と、ストリーミング再生を行える無料のメディアサーバーで、サーバーに映画や音楽などをアップロードしておくと、PCやスマートフォンなどのデバイスでこれらのコンテンツをストリーミングすることが可能です。Jellyfinはオープンソースでの開発が行われており、ソースコードはGitHubで公開されています。 GitHub - jellyfin/jellyfin: The Free Software Media System https://github.com/jellyfin/jellyfin

2024年07月23日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

