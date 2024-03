「『自由ソフトウェア』の開発にDiscordを使わないで」という主張

オープンソースソフトウェアの開発プロジェクトで連絡用プラットフォームとしてDiscordを用いる例が多くあります。しかし、 自由ソフトウェア(FOSS) の推進者であるドリュー・デヴォールト氏は「『自由ソフトウェア』の開発プロジェクトにDiscordを使うべきではない」と警鐘を鳴らしています。 Please don't use Discord for FOSS projects https://drewdevault.com/2021/12/28/Dont-use-Discord-for-FOSS.html Discordはユーザーが「○○というゲームについて話し合うサーバー」「○○愛好会のボイスチャット用サーバー」「 GIGAZINEの公式サーバー 」といったように自由にサーバーを作ることができるコミュニケーションアプリで、各サーバーではテキストや音声で会話できるほか、ファイルをアップロードしたりライブ配信したりすることも可能。Discordでは「ソフトウェアの問題をスクリーンショット付きで報告する」「ライブ配信で質問に答えながら開発作業する」といった操作もできるため、オープンソースソフトウェアの開発者コミュニティで使われることもあります。

2024年03月09日 14時09分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

