作家や批評家が選ぶ「史上最高の小説100選」・アニメ監督や作家インタビューなどAmazonで売上トップ100のGIGAZINE記事ランキング2026年第2四半期版まとめ
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に、「2026年第2四半期で最もたくさん読まれた記事トップ100」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。
◆1：ピーター・ティールの「ゼロ・トゥ・ワン」のようなビジネス書は「読むだけ時間の無駄」との主張
◆2：投資の神様ウォーレン・バフェットが挙げる「21冊の必読書」
◆3：作家や批評家が選んだ「史上最高の小説100選」が発表される
◆4：Apple Watch Series 11に搭載されるwatchOS 26は何が変わったのか？新機能をまとめてみた
◆7：「パーソナルコンピューティングの父」アラン・ケイ氏が薦める「読書リスト」99選
◆8：「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」メカニカルデザイン・玉盛順一朗さんインタビュー、煙突と第三艦橋と「波動防壁」の秘密とは？
◆9：「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の秘密に迫る「FAN GATHERING『閃光のハサウェイ』Heirs to GUNDAM」レポート
◆10：今この時代に作る意味がある「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」シリーズ構成の福井晴敏さんにインタビュー
◆11：「排水溝にコーヒーを流すべきではない」と科学者が呼びかける理由とは？
◆12：3眼すべて48メガピクセルになった「iPhone 17 Pro」のカメラでいろいろ撮影してみたよレビュー、Proモデルの圧倒的な性能を見せつける非の打ち所がないカメラ
◆13：永井豪＆湯浅政明監督に「DEVILMAN crybaby」についてインタビュー、「デビルマンの本質を押さえたものになった」と太鼓判
◆14：大学に行かずにコンピュータサイエンスを学ぶときに優れている教科書や講義映像はどんなものがあるのか？
◆15：Googleがパスワード不要でログインできる「パスキー」に対応したのでiPhoneとAndroidスマホで試してみた
◆16：アニメ『妖怪学校の先生はじめました！』原作の田中まいさんにインタビュー、編集者推薦のコメディ路線が見事ハマって初連載作品が10年超えの長期作品になりアニメ化へ
◆17：軽量かつコンパクトで開いてすぐ文章を書き始められる＆スマホで簡単にファイル共有も可能な「ポメラ DM250」レビュー
◆18：女優・真野恵里菜とライムスター宇多丸がゲームについてアツく語るTBSラジオ「マイゲーム・マイライフ」潜入レポ&インタビュー
◆19：『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』シリーズ構成・福井晴敏さん＆安田賢司監督インタビュー、あえての「ヤマト世代ではない監督」
◆20：コストコで購入した人工衛星経由インターネット「Starlink」のキットを別の場所に持っていったら通信できるのか？実際にやってみたレビュー
◆21：「どうやって人々は新しいアイディアを生み出すのか？」をSFの巨匠アイザック・アシモフが解説
◆22：見た映画をコマ割りして自らの演出資料にしている「映像研には手を出すな！」第4話絵コンテ・演出担当の山代風我さんにインタビュー
◆23：アニメ52話を120分に凝縮した濃密作品『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択」福井晴敏＆皆川ゆかインタビュー、「アストロ戦士」の働きっぷりとは？
◆24：コストコで買ってきた人工衛星経由インターネット「Starlink」をセットアップしてインターネットに接続してみたよレビュー
◆25：「カリスマ性を持った人」の3つの要素と身につけるための実践的方法
◆26：Google純正スマートウォッチ「Google Pixel Watch 4」開封の儀＆外観チェック
◆27：Nintendo Switchでハイラルの大地だけでなく大空や地底も冒険しまくりな「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は「前作をはるかに超える自由度」と「作る楽しみ」が魅力
◆29：創造性を働かせるには混乱が重要なためシンプルに整理しようとこだわってはいけない
◆30：『カイジ ファイナルゲーム』原作・脚本の福本伸行さんにインタビュー、週刊以上のペースで話を作り続けて「千夜一夜物語でも生き残れる」というストーリー巧者
◆31：息を飲むほどにただただ美しい「宝石の国」の透明感あるフィギュアまとめ
◆32：ヤマトを愛する気持ちを徹底的に詰め込んだ「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」の羽原信義監督にインタビュー
◆33：お絵描き特化Androidタブレット「Wacom MovinkPad Pro 14」をPCに接続し液タブみたいに使える「Instant Pen Display Mode」を試してみた
◆34：ベストな映画上位5000本をランキングした「5000 Best Movies」
◆35：ネパール料理の代表的存在でカレーとは微妙に異なる「ダルバート」が食べられる「ダルバート食堂 ムスタンタカリチューロ」に行ってきた
◆36：禁酒すると1日後・1週間後・1カ月後・半年後・1年後の体になにが起こるのか？
◆37：「映画クレヨンしんちゃん 激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」京極尚彦監督＆近藤慶一プロデューサーインタビュー、「子どもが『誇らしい』と思える展開を」
◆38：映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』渡辺一貴監督インタビュー、雰囲気満点の作品が「場所と露伴先生のツーショット」ぐらいの気持ちのオールヴェネツィアロケで誕生
◆39：漫画家・浦沢直樹インタビュー、アニメ『PLUTO』には「この未来社会が描きたかった」が盛り込まれている
◆40：iPhone 17のカメラ性能を徹底検証してみたよレビュー、48メガピクセルにアップグレードされた超広角カメラの実力はいかに
◆41：アニメ10周年プロジェクトを締めくくる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』を送り出した脚本・上江洲誠さん＆障子直登プロデューサーにインタビュー
◆42：ついに公開されるアニメ映画「虐殺器官」の山本プロデューサーにマングローブ倒産騒動のあれこれインタビュー
◆43：Apple Watch初心者がApple Watch Ultra 2を数日使用してみたレビュー
◆44：あのパロディ腕時計「フランク三浦」を作ったディンクス・下部良貴社長にあれこれ聞いてきた
◆45：「銃夢」の作者・木城ゆきと氏にインタビュー、「アリータ：バトル・エンジェル」映画化の経緯から「銃夢」の奇想天外なストーリーの秘訣まで聞いてきました
◆46：「魔術士オーフェンはぐれ旅」作者・秋田禎信インタビュー、シリーズ25周年の新作アニメや執筆にまつわるエピソードを根掘り葉掘り聞き出してみた
◆47：塾を辞めてまでヤマト2を見ることを選んだ「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」脚本・岡秀樹さんにインタビュー
◆48：物語のプロットはストーリーを整理するだけではなく「爆弾を投げる」アプローチが効果的
◆50：東野圭吾作品初のアニメ映画『クスノキの番人』を伊藤智彦監督はいかに作り上げたのかインタビュー
◆51：ゾンビ×アイドル×佐賀に宇宙人まで加わった劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』宇田鋼之介総監督インタビュー
◆52：普通のカセットボンベで使える山善のインバーター発電機「EIGG-600D」レビュー、台風シーズンやアウトドアなど家庭でも活躍しそう
◆53：キューブリックの傑作映画「時計じかけのオレンジ」の原作者アンソニー・バージェスが小説執筆を後悔したのはなぜか？
◆54：画像生成AI「Stable Diffusion」の18禁セーフティフィルターを解除する方法
◆55：「DJI Mini 4 Pro」には飛行ルートを設定して自動操縦させられる「ウェイポイント飛行」機能が搭載されているので使ってみた
◆56：「ファミリールパン」とは異なる新たなルパン「LUPIN THE ⅢRD」を生んだ浄園祐プロデューサーにインタビュー
◆57：最高レベルのCGを駆使し他には考えられないキャストを揃えた映画「サマーウォーズ」の細田守監督へインタビュー
◆58：『るろうに剣心 最終章 The Final／The Beginning』監督・大友啓史＆アクション監督・谷垣健治インタビュー、5年ぶりのタッグで作品を濃密に染め上げる
◆59：ポーズや構図を指定してサクッと好みのイラスト画像を生成しまくれる「ControlNet」＆「Stable Diffusion」の合わせ技を試してみたよレビュー
◆60：アニメ「映像研には手を出すな！」第1話の絵コンテ・演出を担当した本橋茉里さんにインタビュー、ずんだ餅を食べる動作で浅草の個性を印象的に引き出す
◆61：SF作家のアーサー・C・クラークがAIの台頭とそれに伴う存在論的な問題について1978年に予言していた
◆62：指輪物語の「シャイア」は牧歌的で穏やかな社会ではない、シャイアの経済や社会システムを分析した結果とは？
◆63：着けていることを忘れるほど軽い装着感でノイキャン機能もバッチリなワイヤレスイヤホン「Anker Soundcore P31i」レビュー
◆64：「特撮の神様」の故郷に誕生した「須賀川特撮アーカイブセンター」開館式でシン・ウルトラマン立像お披露目
◆65：Googleの折りたたみスマホ「Pixel 10 Pro Fold」で折りたたみ機ならではの機能を使ってみた
◆66：動画も撮影できるチェキ「instax mini Evo Cinema」でレトロな動画を記録してみたよレビュー
◆67：シグマ製レンズ交換カメラ「Sigma BF」外観レビュー、金属の塊っぽさが全開で「感圧式ハップティックボタン」「内蔵ストレージ230GB」など異質のミラーレス
◆68：服役中で刑務所にいながらにしてソフトウェアエンジニアとして入社した人が自身の経験を語る
◆69：批判的思考力を養い誤情報への抵抗力を高める「深い読書」を身につける方法とは？
◆70：12年前のバラバラの証言をもとに事件の真相に迫る「未解決事件は終わらせないといけないから」をプレイしてみた
◆71：かわいさプリンセス級の「プリンセスコネクト!」は次元の壁を越えてとにかく魅力があふれていました
◆72：「執筆に生成AIを使った疑い」で大手出版社がホラー小説の出版を中止、この騒動が意味するAI執筆と出版の問題とは？
◆73：Oculusの創設者が「ソードアート・オンライン」のナーヴギアを開発、ゲームオーバーになると本当に脳が吹き飛ぶ危険な代物
◆74：ヤマトらしさとは「もがき」と語る「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」作曲家・宮川彬良さんインタビュー
◆75：「ナナチが目の前に現れた」状態の等身大フィギュアをワンダーフェスティバル 2022[夏]会場で見てきた
◆76：『化け猫あんずちゃん』久野遥子監督＆山下敦弘監督インタビュー、役者の芝居が絵のガイドになるロトスコープでの制作について話を聞いてみた
◆77：SF小説の大家アーサー・C・クラークが予想した「コミュニケーションの未来」とは？
◆78：アニメ『TRIGUN STAMPEDE』について原作・内藤泰弘さんと武藤健司監督にインタビュー、『トライガン』を「ブーストしてリファインして濃縮したうえで還元しない」
◆79：「メタバース」という言葉を生み出しChatGPT出現の30年近く前にAI革命すら予見したSF作家ニール・スティーブンスンがAIについて語る
◆80：真島ヒロの人気漫画をアニメ化した『EDENS ZERO』の石平信司総監督＆鈴木勇士監督にインタビュー
◆81：「ゴジラS.P＜シンギュラポイント＞」シリーズ構成・円城塔インタビュー、ゴジラ初の13話構成をいかに作っていったのか？
◆82：「サンダーバード」を当時の雰囲気のまま蘇らせたスティーブン・ラリビエー氏に『サンダーバード５５／ＧＯＧＯ』についてインタビュー
◆83：「どこを虫眼鏡で見られても恥ずかしくない」というディテールを成立させた『るろうに剣心 最終章 The Final／The Beginning』装飾・渡辺大智さんインタビュー
◆84：『るろうに剣心 最終章 The Final／The Beginning』美術・橋本創さんインタビュー、台本にない部分を補強することで作品の深みが増す
◆85：コンパクトボディに2K動画・プライバシーカバー・超強力ノイズキャンセリングを詰め込んだウェブカメラ「Anker PowerConf C200」レビュー
◆86：反ワクチンの拡大は「メディア報道が原因の1つ」との指摘
◆87：『るろうに剣心 最終章 The Final／The Beginning』音楽・佐藤直紀さんインタビュー、時代劇の枠を超えた作品をふさわしい音楽で補う
◆88：「るろうに剣心 最終章 The Final」の大友啓史監督にインタビュー、シリーズ完結2部作にどう挑んだのか
◆89：Google Authenticator(Google認証システム)がログイン情報のデバイス間同期に対応してバックアップがめちゃくちゃ簡単になったので同期手順をまとめてみた
◆90：1人での映画制作が主人公の一人旅に重なったという映画「Away」を作り上げたギンツ・ジルバロディス監督にインタビュー
◆91：映画『TENET テネット』字幕科学監修・山崎詩郎さんインタビュー、作品を楽しむためのポイントとは？
◆92：アニメ「空挺ドラゴンズ」の吉平“Tady”直弘監督にインタビュー、原作第1話で惚れ込んだ監督はいかにしてアニメを「単なる映像化」を超えたものとして昇華させたか
◆93：スマホを触らなくても声ですぐにAlexaを起動できる車載ハンズフリーデバイス「Echo Auto 第2世代」レビュー
◆94：Oisixの和洋折衷三段重おせち「輝 極み」はどんな感じなのか実際に買って食べてみました
◆95：Amazonの成長の原動力である「Amazonフライホイール効果」とは？
◆96：4K対応の大型センサーや3Dノイズリダクションを搭載したロジクール最上位ウェブカメラ「MX Brio」はどれだけ進化しているのか？「Brio C1000s」と比較してみた
◆97：人気が出るスリラー小説の書き方を「007」シリーズの生みの親であるイアン・フレミングが解説
◆98：「無能な人だけが自分を過大評価する」は間違い、本当は平均的な人でも自分を過大評価する
◆99：「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」音響監督・吉田知弘さんインタビュー、柏原満さん制作のオリジナルSEを蘇らせた音の守り人
◆100：Amazon Kindle初のカラー表示対応電子ペーパー端末「Kindle Colorsoft」開封の儀＆フルカラーマンガを読んでみた
なお、Amazonつながりとして、編集部のAmazon欲しいものリストも公開しているので「GIGAZINE編集部の活動を物理的に支援したい！」という場合は以下からお願いします！
GIGAZINE編集部の欲しいものリスト
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T?sort=custom
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