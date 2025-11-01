大阪万博レポ・「PCの父」の必読書・アニメ原作者インタビューなどAmazonで売上トップ100のGIGAZINE記事ランキング2025年第3四半期版まとめ
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に、「2025年第3四半期で最もたくさん読まれた記事トップ100」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。
◆1：大阪・関西万博の公式マップが見づらいので有志が作った非公式マップを試してみた、自販機の場所も分かるし混雑情報もあって便利
◆2：「パーソナルコンピューティングの父」アラン・ケイ氏が薦める「読書リスト」99選
◆3：投資の神様ウォーレン・バフェットが挙げる「21冊の必読書」
◆4：アニメ『妖怪学校の先生はじめました！』原作の田中まいさんにインタビュー、編集者推薦のコメディ路線が見事ハマって初連載作品が10年超えの長期作品になりアニメ化へ
◆5：「どうやって人々は新しいアイディアを生み出すのか？」をSFの巨匠アイザック・アシモフが解説
◆6：「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」メカニカルデザイン・玉盛順一朗さんインタビュー、煙突と第三艦橋と「波動防壁」の秘密とは？
◆7：「魔術士オーフェンはぐれ旅」作者・秋田禎信インタビュー、シリーズ25周年の新作アニメや執筆にまつわるエピソードを根掘り葉掘り聞き出してみた
◆8：世界に影響を与えた100冊の本＆文書をリスト化するとこんな感じ
◆9：なぜ肥満の人に「食べる量を減らして運動を増やせ」とアドバイスしても失敗するのか？肥満危機にどう対処するべきなのか？
◆10：『化け猫あんずちゃん』久野遥子監督＆山下敦弘監督インタビュー、役者の芝居が絵のガイドになるロトスコープでの制作について話を聞いてみた
◆11：連載より単行本1冊分を一気に描くのが「得意距離」という『映画大好きポンポさん』原作者・杉谷庄吾【人間プラモ】さんにインタビュー
◆12：イギリスの経済誌「The Economist」が選ぶ「2023年の必読書」は？
◆13：Apple Watch初心者がApple Watch Ultra 2を数日使用してみたレビュー
◆14：IFTTTやZapierのように複数アプリを連携して自動化できる「n8n」で「RSSで取得したウェブサイトのタイトル＆URLをGoogle スプレッドシートに出力する」というワークフローを組んでみた
◆15：ポーズや構図を指定してサクッと好みのイラスト画像を生成しまくれる「ControlNet」＆「Stable Diffusion」の合わせ技を試してみたよレビュー
◆16：画像生成AI「Stable Diffusion」の18禁セーフティフィルターを解除する方法
◆17：「ゴジラS.P＜シンギュラポイント＞」シリーズ構成・円城塔インタビュー、ゴジラ初の13話構成をいかに作っていったのか？
◆18：イーロン・マスクが勧める「読んでおくべき11冊の本」
◆19：Amazonの女子用スクール水着のレビューがある意味とんでもないことに
◆21：演技をすることと執筆することは共通点があるという指摘、執筆に役立つ「メソッド演技」のトレーニングとは？
◆22：ヤマトらしさとは「もがき」と語る「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」作曲家・宮川彬良さんインタビュー
◆23：Nintendo Switchでハイラルの大地だけでなく大空や地底も冒険しまくりな「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は「前作をはるかに超える自由度」と「作る楽しみ」が魅力
◆24：2024年最新版の「Kindle Paperwhite」「Kindle Paperwhiteシグニチャーエディション」フォトレビュー、前モデルや最新版Kindleとの違いは？
◆26：40年日本で過ごしたアメリカ出身の東大教授から見た日本の英語教育の「パラドックス」とは？
◆27：「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の秘密に迫る「FAN GATHERING『閃光のハサウェイ』Heirs to GUNDAM」レポート
◆28：塾を辞めてまでヤマト2を見ることを選んだ「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」脚本・岡秀樹さんにインタビュー
◆29：大学に行かずにコンピュータサイエンスを学ぶときに優れている教科書や講義映像はどんなものがあるのか？
◆30：大幅な薄型化を果たした「Apple Watch Series 10」速攻フォトレビュー、旧モデルやライバルとのサイズ比較もあり
◆31：税込10万円以下の廉価版モデル「iPhone 16e」速攻フォトレビュー、歴代iPhone SEとサイズや重さも比較してみた
◆32：ゴジラ造形の第一人者・酒井ゆうじ氏にアニメ映画「GODZILLA 怪獣惑星」のゴジラについてインタビュー
◆33：キューブリックの傑作映画「時計じかけのオレンジ」の原作者アンソニー・バージェスが小説執筆を後悔したのはなぜか？
◆34：禁酒すると1日後・1週間後・1カ月後・半年後・1年後の体になにが起こるのか？
◆35：アニメ52話を120分に凝縮した濃密作品『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択」福井晴敏＆皆川ゆかインタビュー、「アストロ戦士」の働きっぷりとは？
◆36：Googleがパスワード不要でログインできる「パスキー」に対応したのでiPhoneとAndroidスマホで試してみた
◆37：大阪・関西万博ではどんなフードを何円で食べられるのか見てきた、「たこ焼き8個で1250円」「焼きそば400円」「ポーランド料理4500円」「ベルギーワッフル400円」などなど
◆38：アニメ『TRIGUN STAMPEDE』について原作・内藤泰弘さんと武藤健司監督にインタビュー、『トライガン』を「ブーストしてリファインして濃縮したうえで還元しない」
◆39：2億画素のカメラを搭載した「Galaxy S25 Ultra」でいろいろ撮影してみたよレビュー、100倍ズームや色味合わせ機能など充実のカメラ機能
◆40「ライカ」の名を冠した3眼カメラ搭載＆最大60倍のデジタルズームも可能なハイスペックスマホ「Xiaomi 15」で写真を撮影してきたよレビュー
◆41：【大阪・関西万博】ついにオープンしたネパールパビリオンで各種ネパール料理を食べてきたよレポート、「パラタを茹でる」という名前の謎料理の味はいかに
◆42：SF小説の大家アーサー・C・クラークが予想した「コミュニケーションの未来」とは？
◆43：アニメ映画「映画大好きポンポさん」平尾隆之監督インタビュー、「マイノリティがマジョリティに一矢報いる」作品をいかにマジョリティにも伝わるように作ったか？
◆44：軽量かつコンパクトで開いてすぐ文章を書き始められる＆スマホで簡単にファイル共有も可能な「ポメラ DM250」レビュー
◆45：「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」音響監督・吉田知弘さんインタビュー、柏原満さん制作のオリジナルSEを蘇らせた音の守り人
◆46：「銃夢」の作者・木城ゆきと氏にインタビュー、「アリータ：バトル・エンジェル」映画化の経緯から「銃夢」の奇想天外なストーリーの秘訣まで聞いてきました
◆47：効率的かつ効果的に読書をするための「3つの目標」と「4つのステップ」
◆48：Google純正スマートウォッチ「Pixel Watch 3」の外観を詳しく撮影してみたレビュー、41mmモデルと45mmモデルの大きさ比較もあり
◆49：画像生成AI「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」で元画像と似た構図や色彩の画像を自動生成したり指定した一部だけ変更できる「img2img」の簡単な使い方まとめ
◆50：ベストな映画上位5000本をランキングした「5000 Best Movies」
◆52：カワイイやカッコイイがこれでもかというくらいに詰まった「Fate/Grand Order」関連フィギュアまとめ、2020年の人気サーヴァントは？
◆53：映画「Winny」松本優作監督インタビュー、あのファイル共有ソフトを生み出した開発者・金子勇氏の姿を描き出す
◆55：「Pixel Watch 3」を実際に使って分かった良いところと悪いところ
◆56：Google Authenticator(Google認証システム)がログイン情報のデバイス間同期に対応してバックアップがめちゃくちゃ簡単になったので同期手順をまとめてみた
◆57：片頭痛になると特大コーラとフライドポテトが欲しくなる理由とは？専門家が語る「究極の片頭痛対策」も
◆58：女優・真野恵里菜とライムスター宇多丸がゲームについてアツく語るTBSラジオ「マイゲーム・マイライフ」潜入レポ&インタビュー
◆59：「iPhone 16e」の充電に必要な電源アダプタは？バッテリーの寿命・充電時間・ベンチマーク結果をチェック
◆60：自分の部屋が完全に別の空間になる圧倒的なMR体験を遊べるMeta Quest 3のフルカラーパススルーがすごすぎた
◆61：フルサイズより大きいセンサーを搭載した富士フイルムのレンズ一体型デジカメ「GFX100RF」外観レビュー、735gで意外と軽いがグリップの薄さが気になる
◆62：見た映画をコマ割りして自らの演出資料にしている「映像研には手を出すな！」第4話絵コンテ・演出担当の山代風我さんにインタビュー
◆63：「GoPro HERO13 Black」と「Osmo Action 5 Pro」のバッテリー持続時間＆充電時間を比較したら圧倒的な差が付いた
◆64：「映画クレヨンしんちゃん 激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」京極尚彦監督＆近藤慶一プロデューサーインタビュー、「子どもが『誇らしい』と思える展開を」
◆65：「映像研には手を出すな！」原作者・大童澄瞳インタビュー、アニメは「主人公3人が違っても構わないつもりだった」
◆66：独自のデータセットでGPTのような大規模言語モデルを簡単にファインチューニングできるライブラリ「Lit-Parrot」をGoogle Cloud Platformで使ってみた
◆67：PC接続不要でVRだけではなくMR(複合現実)も楽しめるMeta Quest 3速攻外観レビュー
◆68：無事に完成した万博のインドパビリオンで非常にハイレベルなインド料理を食べてきた
◆69：アニメーターは素早く・うまくの両立が必要、「魔術士オーフェンはぐれ旅」作画の森本浩文さんインタビュー
◆70：「あなたが右翼である5つの兆候」を専門家が解説、そもそも右翼は何かよくない思想なのか？
◆71：福原遥＆水島精二総監督によるアニメ映画「フラ・フラダンス」公開記念舞台挨拶レポート
◆72：「Apple製品史上最薄」なM4搭載iPad Proの11インチモデル＆13インチモデル開封の儀＆外観レビュー
◆73：AIのスゴさを実感できるGoogle Pixel 8 ProとPixel 8の「ベストテイク」と「音声消しゴムマジック」を使ってみた＆Pixel 7からのカメラの進化もチェック
◆74：「いのちは合体・変形だ！」、河森正治の考えた「可変ミャクミャク」はノーマルモードと空飛ぶ自動車モードを切り替えて「空飛ぶミャクミャク」に変形可能
◆75：MacBook Air(2025年モデル)は搭載するM4チップによって性能が異なるのか？ベンチマーク結果を比較してみた
◆76：単なる「いろんな姿形の女の子の日常系アニメ」じゃない「セントールの悩み」の原作者・村山慶＆追崎史敏総監督にインタビュー
◆77：無料でキャラクターボイスを自動で合成してくれるAIトークソフト「COEIROINK」は誰でも超簡単に創作物の「声」を作り出せる
◆78：コストコで買ってきた人工衛星経由インターネット「Starlink」をセットアップしてインターネットに接続してみたよレビュー
◆79：「カリスマ性を持った人」の3つの要素と身につけるための実践的方法
◆80：画像生成AI「Stable Diffusion」で画像の一部だけを違うイメージに描き換える「インペインティング」を簡単に試せる「Inpainter」
◆82：ITプロジェクトを成功させるには「リリースの難しさ」を認識することが大切
◆83：「ファミリールパン」とは異なる新たなルパン「LUPIN THE ⅢRD」を生んだ浄園祐プロデューサーにインタビュー
◆84：漫画家・浦沢直樹インタビュー、アニメ『PLUTO』には「この未来社会が描きたかった」が盛り込まれている
◆85：99万円のソニー製高級カメラ「α1 II」でいろいろ撮影してみたよレビュー、「物体追尾＆高速連写でシャッターチャンスを逃さない」「夜間でも手持ちでバシバシ撮影」などとにかくスキのない性能
◆86：誰でも簡単に琴葉茜や結月ゆかりの自然な読み上げ音声を生成できる「A.I.VOICE2」レビュー
◆87：無料でYouTube・ニコニコ動画・Twitter・Instagramなどの動画を一発でダウンロード＆MP3に変換などができる「Vividl」、最強ダウンローダー「yt-dlp」内蔵で初心者でも簡単に使える
◆88：映画好きとしても知られる「デス・ストランディング」の小島秀夫監督が2019年に見た映画ベスト10を発表
◆89：コストコで購入した人工衛星経由インターネット「Starlink」のキットを別の場所に持っていったら通信できるのか？実際にやってみたレビュー
◆90：読書中の本に直接メモを書き込めるなど機能性が向上したAmazon純正電子書籍リーダー「Kindle Scribe」2024年最新モデルの外観をチェックしてみた
◆91：価格差4万円の「Google Pixel 8a」と「Google Pixel 8」はカメラ性能にどれだけ差があるのか徹底的に検証してみた
◆92：PCとウェブカメラだけで簡単にVTuberになれるツール「VMagicMirror」レビュー、ゲームコントローラーでアバターを操作することも可能
◆93：映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」シリーズ構成・脚本の吉田玲子さんにインタビュー
◆94：創業者は会社を「創業者モード」で経営するべきとYコンビネータ創業者のポール・グレアムが語る
◆95：読書中の本に直接メモを書き込める「Active Canvas」機能など着実なアップデートを遂げたAmazonの電子書籍リーダー「Kindle Scribe」2024年最新モデルでの手書き機能を確かめてみた
◆96：データを分かりやすく可視化するために理解すべきカラースケールの使い方あれこれ
◆97：「Ryzen 7」「RTX 3060」「144Hzディスプレイ」搭載で15万円切りのHP製ゲーミングノートPC「Victus 16」レビュー
◆99：戦略がかみ合った時の爽快感がたまらない「ユニコーンオーバーロード」の戦闘を堪能してみた
◆100：【大阪・関西万博】モンハンの世界に入ってリオレウスに投石できる没入型コンテンツ「モンスターハンター ブリッジ」を一足先に体験してきたよレポート
