「投資の神様」の必読書・iPhone 17 Proレビュー・アニメ原作者インタビューなどAmazonで売上トップ100のGIGAZINE記事ランキング2026年第1四半期版まとめ
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に、「2026年第1四半期で最もたくさん読まれた記事トップ100」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。
◆1：「パーソナルコンピューティングの父」アラン・ケイ氏が薦める「読書リスト」99選
◆2：「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の秘密に迫る「FAN GATHERING『閃光のハサウェイ』Heirs to GUNDAM」レポート
◆3：Apple Watch Series 11に搭載されるwatchOS 26は何が変わったのか？新機能をまとめてみた
◆4：投資の神様ウォーレン・バフェットが挙げる「21冊の必読書」
◆6：「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」メカニカルデザイン・玉盛順一朗さんインタビュー、煙突と第三艦橋と「波動防壁」の秘密とは？
◆7：Nintendo Switchでハイラルの大地だけでなく大空や地底も冒険しまくりな「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は「前作をはるかに超える自由度」と「作る楽しみ」が魅力
◆8：「魔術士オーフェンはぐれ旅」作者・秋田禎信インタビュー、シリーズ25周年の新作アニメや執筆にまつわるエピソードを根掘り葉掘り聞き出してみた
◆10：3眼すべて48メガピクセルになった「iPhone 17 Pro」のカメラでいろいろ撮影してみたよレビュー、Proモデルの圧倒的な性能を見せつける非の打ち所がないカメラ
◆11：アニメ『TRIGUN STAMPEDE』について原作・内藤泰弘さんと武藤健司監督にインタビュー、『トライガン』を「ブーストしてリファインして濃縮したうえで還元しない」
◆12：「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」の選び方まとめ、「カメラ性能」「バッテリー持続時間」「ベンチマークスコア」を検証してどんな人にオススメなのか徹底分析してみた
◆13：iPhone 17のカメラ性能を徹底検証してみたよレビュー、48メガピクセルにアップグレードされた超広角カメラの実力はいかに
◆14：Amazon Kindle初のカラー表示対応電子ペーパー端末「Kindle Colorsoft」開封の儀＆フルカラーマンガを読んでみた
◆15：東野圭吾作品初のアニメ映画『クスノキの番人』を伊藤智彦監督はいかに作り上げたのかインタビュー
◆16：誰でも簡単に琴葉茜や結月ゆかりの自然な読み上げ音声を生成できる「A.I.VOICE2」レビュー
◆17：「ゴジラS.P＜シンギュラポイント＞」シリーズ構成・円城塔インタビュー、ゴジラ初の13話構成をいかに作っていったのか？
◆18：2億画素のカメラを搭載した「Galaxy S25 Ultra」でいろいろ撮影してみたよレビュー、100倍ズームや色味合わせ機能など充実のカメラ機能
◆19：オバマ元大統領が2025年のおすすめ書籍・映画・音楽をまとめて発表
◆20：わざと「恥知らず」になる戦略が有効であることがビジネスや選挙を通じて明らかになりつつある
◆21：イギリスの経済誌「The Economist」が選ぶ「2023年の必読書」は？
◆22：連載より単行本1冊分を一気に描くのが「得意距離」という『映画大好きポンポさん』原作者・杉谷庄吾【人間プラモ】さんにインタビュー
◆23：ピーター・ティールの「ゼロ・トゥ・ワン」のようなビジネス書は「読むだけ時間の無駄」との主張
◆24：「ミャクミャクハウス」をはじめ大阪・関西万博の会場にはあちこちにミャクミャクとこみゃくがいる
◆25：禁酒すると1日後・1週間後・1カ月後・半年後・1年後の体になにが起こるのか？
◆26：Apple Watch Ultra 3・Apple Watch Series 11・Apple Watch SE3開封の儀＆外観フォトレビュー
◆27：ライカレンズ＆大型センサー搭載で高級デジカメ並みの撮影性能を手に入れたスマホ「Xiaomi 14 Ultra」実写レビュー、写真を撮影しまくってカメラ性能を徹底検証してみた
◆29：「映像研には手を出すな！」原作者・大童澄瞳インタビュー、アニメは「主人公3人が違っても構わないつもりだった」
◆30：フルサイズより大きいセンサーを搭載した富士フイルムのレンズ一体型デジカメ「GFX100RF」外観レビュー、735gで意外と軽いがグリップの薄さが気になる
◆31：「映像研には手を出すな！」湯浅政明監督インタビュー、「すごいアニメを作っている」作品をいかに作り上げたのか
◆32：画像生成AI「Stable Diffusion」の18禁セーフティフィルターを解除する方法
◆33：大学に行かずにコンピュータサイエンスを学ぶときに優れている教科書や講義映像はどんなものがあるのか？
◆34：人類史上最高の物語の1つを新たな戦争映画の描き方で形にした「ダンケルク」クリストファー・ノーラン監督インタビュー
◆35：軽量かつコンパクトで開いてすぐ文章を書き始められる＆スマホで簡単にファイル共有も可能な「ポメラ DM250」レビュー
◆36：アニメ『妖怪学校の先生はじめました！』原作の田中まいさんにインタビュー、編集者推薦のコメディ路線が見事ハマって初連載作品が10年超えの長期作品になりアニメ化へ
◆37：ポーズや構図を指定してサクッと好みのイラスト画像を生成しまくれる「ControlNet」＆「Stable Diffusion」の合わせ技を試してみたよレビュー
◆38：PS5のゲームを手元の画面でプレイできる「PlayStation Portal リモートプレーヤー」の持ち心地やボタン配置を徹底チェックしてみた
◆39：「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」音響監督・吉田知弘さんインタビュー、柏原満さん制作のオリジナルSEを蘇らせた音の守り人
◆40：アニメ52話を120分に凝縮した濃密作品『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択」福井晴敏＆皆川ゆかインタビュー、「アストロ戦士」の働きっぷりとは？
◆42：「Xperia 10 VII」で奈良～京都をうろうろして写真・動画を撮りまくってみた作例いろいろ
◆43：IFTTTやZapierのように複数アプリを連携して自動化できる「n8n」で「RSSで取得したウェブサイトのタイトル＆URLをGoogle スプレッドシートに出力する」というワークフローを組んでみた
◆45：ワコムの板タブ「Intuos Pro(2025)」実機レビュー、利便性上がりまくったペンタブレットの描き心地は？
◆46：Google純正スマートウォッチ「Google Pixel Watch 4」開封の儀＆外観チェック
◆47：ネパール料理の代表的存在でカレーとは微妙に異なる「ダルバート」が食べられる「ダルバート食堂 ムスタンタカリチューロ」に行ってきた
◆48：「どうやって人々は新しいアイディアを生み出すのか？」をSFの巨匠アイザック・アシモフが解説
◆49：「カリスマ性を持った人」の3つの要素と身につけるための実践的方法
◆50：「銃夢」の作者・木城ゆきと氏にインタビュー、「アリータ：バトル・エンジェル」映画化の経緯から「銃夢」の奇想天外なストーリーの秘訣まで聞いてきました
◆51：見た映画をコマ割りして自らの演出資料にしている「映像研には手を出すな！」第4話絵コンテ・演出担当の山代風我さんにインタビュー
◆52：ゴジラ造形の第一人者・酒井ゆうじ氏にアニメ映画「GODZILLA 怪獣惑星」のゴジラについてインタビュー
◆53：無料でYouTube・ニコニコ動画・Twitter・Instagramなどの動画を一発でダウンロード＆MP3に変換などができる「Vividl」、最強ダウンローダー「yt-dlp」内蔵で初心者でも簡単に使える
◆54：Nothing Phone(3)の光るLEDディスプレイ「Glyph Interface」やAIでメモや文字起こしがボタン1つでできる「Essential Space」を試してみた
◆55：「BNA ビー・エヌ・エー」吉成曜監督＆シリーズ構成・中島かずきインタビュー、「獣人がいる社会」をどう描いたのか？
◆56：「Pixel Watch 3」を実際に使って分かった良いところと悪いところ
◆58：日本のAmazonが実績から選定した「オールタイムベスト小説100」が発表
◆59：世界に影響を与えた100冊の本＆文書をリスト化するとこんな感じ
◆60：永井豪＆湯浅政明監督に「DEVILMAN crybaby」についてインタビュー、「デビルマンの本質を押さえたものになった」と太鼓判
◆61：アニメ映画「映画大好きポンポさん」平尾隆之監督インタビュー、「マイノリティがマジョリティに一矢報いる」作品をいかにマジョリティにも伝わるように作ったか？
◆62：SF小説の大家アーサー・C・クラークが予想した「コミュニケーションの未来」とは？
◆63：「いのちは合体・変形だ！」、河森正治の考えた「可変ミャクミャク」はノーマルモードと空飛ぶ自動車モードを切り替えて「空飛ぶミャクミャク」に変形可能
◆64：Amazonの女子用スクール水着のレビューがある意味とんでもないことに
◆65：独学で映画『JUNK HEAD』を作り上げた堀貴秀監督にインタビュー、絵画・人形・アクセサリー・内装などマルチにこなすクリエイターのたどってきた道のりとは？
◆66：ついに心拍数も計測できるようになったAppleのノイキャンワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」外観レビュー、前世代と何が違うのか？
◆67：Googleで14年間働いたエンジニアが語る「活躍する人がコード以外で意識している21の教訓」とは？
◆68：SF作家のアーサー・C・クラークがAIの台頭とそれに伴う存在論的な問題について1978年に予言していた
◆69：大泉洋さんから「『水曜どうでしょう』引退宣言」も飛び出した「騙し絵の牙」舞台挨拶レポート
◆70：「求めている快楽」が近くシンクロ率の高い今石洋之監督＆中島かずきさんにオリジナル新作劇場アニメ「プロメア」についてインタビュー
◆71：コストコで買ってきた人工衛星経由インターネット「Starlink」をセットアップしてインターネットに接続してみたよレビュー
◆72：99万円のソニー製高級カメラ「α1 II」でいろいろ撮影してみたよレビュー、「物体追尾＆高速連写でシャッターチャンスを逃さない」「夜間でも手持ちでバシバシ撮影」などとにかくスキのない性能
◆73：Amazon初の11インチ2K液晶搭載でスタイラスペン対応のタブレット端末「Fire Max 11」フォトレビュー
◆74：約5010万画素でAF追尾しつつ秒間30コマ連写可能なソニーのミラーレスカメラ「α1 II」外観レビュー
◆75：演技をすることと執筆することは共通点があるという指摘、執筆に役立つ「メソッド演技」のトレーニングとは？
◆76：色空間を表す「RGB(赤・緑・青)」と「HSL(色相・彩度・輝度)」の値の関係が視覚的に分かる「RGB & HSL」
◆77：前世代からノイズキャンセリング性能が2倍に向上したApple「AirPods Pro 3」はどう進化したのか？AirPods Pro 2と聴き比べてみた
◆78：近未来的デザインにSnapdragon 8s Gen 4を搭載したNothingのハイエンドスマホ「Phone (3)」でパフォーマンス＆バッテリー持ちをチェックしてみた
◆79：Googleの折りたたみスマホ「Pixel 10 Pro Fold」で折りたたみ機ならではの機能を使ってみた
◆80：片頭痛になると特大コーラとフライドポテトが欲しくなる理由とは？専門家が語る「究極の片頭痛対策」も
◆81：厚さ5mm台の薄型ハイスペックタブレット「Galaxy Tab S10＋」「Galaxy Tab S10 Ultra」外観レビュー
◆82：Googleがパスワード不要でログインできる「パスキー」に対応したのでiPhoneとAndroidスマホで試してみた
◆83：映画「バイオハザード：デスアイランド」監督・羽住英一郎＆脚本・深見真＆スーパーバイザー・川田将央インタビュー、主人公格5人勢ぞろい作品はどのように作られていったのか？
◆84：ベストな映画上位5000本をランキングした「5000 Best Movies」
◆85：M5搭載iPad Pro開封の儀＆外観フォトレビュー、中身は進化するも見た目は前世代と変わらない
◆86：アニメ「映像研には手を出すな！」第1話の絵コンテ・演出を担当した本橋茉里さんにインタビュー、ずんだ餅を食べる動作で浅草の個性を印象的に引き出す
◆87：Kindle初の電子ペーパーでカラーが表示できる「Kindle Colorsoft」はどれくらいカラーを十分に楽しめるのかスマートフォンや他のKindleシリーズと比較してみた
◆88：安倍晋三元首相の暗殺に使われた「パイプ銃」を再現してしまったYouTuberが登場
◆89：ごく一部の魚だけが体温を保つ能力を獲得した理由とは？
◆90：「Stable Diffusionであの構図や雰囲気を再現するには何と書けば良いのか？」が目で見て一発でわかる「The Ai Art」
◆91：NVIDIA純正グラボ「GeForce RTX 4080 16GB Founders Edition」の性能を確かめてみた、高画質・高フレームレート＆レイトレーシング対応でゲームが楽しめる
◆92：作品制作を依頼する側もクリエーター側も質問に答えるだけでサクッと簡単に契約書を作れる文化庁の「著作権契約書作成支援システム」がめちゃ便利
◆93：「年越し宗谷岬」に郵政カブで挑んだ報告をマチ★アソビ vol.26で聞いてきた
◆94：Google純正の折りたたみ型スマホ「Google Pixel Fold」フォトレビュー、しっかりした作りでかなりの重量感
◆95：映画『プロメア』今石洋之監督＆脚本・中島かずきインタビュー、「クールでスタイリッシュ」がありつつ「いつものマッドでクレイジー」な作品が誕生
◆96：映画『プロメア』の立ち上げから全てを知る役職「いろいろ」なTRIGGER・若林広海さんインタビュー
◆97：「小説をより早く書き上げる方法」についてベストセラー作家が語る
◆98：「メタバース」という言葉を生み出しChatGPT出現の30年近く前にAI革命すら予見したSF作家ニール・スティーブンスンがAIについて語る
◆99：読書は孤独感を軽減して脳を活性化することが研究によって示されている
◆100：最高レベルのCGを駆使し他には考えられないキャストを揃えた映画「サマーウォーズ」の細田守監督へインタビュー
なお、Amazonつながりとして、編集部のAmazon欲しいものリストも公開しているので「GIGAZINE編集部の活動を物理的に支援したい！」という場合は以下からお願いします！
GIGAZINE編集部の欲しいものリスト
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T?sort=custom
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