「PCの父」の推薦読書リスト・大阪万博のミャクミャク・アニメ監督インタビューなどAmazonで売上トップ100のGIGAZINE記事ランキング2025年版まとめ
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に、「2025年で最もたくさん読まれた記事トップ100」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。なお、集計期間は2025年1月1日～12月25日となっています。
◆1：「パーソナルコンピューティングの父」アラン・ケイ氏が薦める「読書リスト」99選
◆2：大阪・関西万博の公式マップが見づらいので有志が作った非公式マップを試してみた、自販機の場所も分かるし混雑情報もあって便利
◆3：投資の神様ウォーレン・バフェットが挙げる「21冊の必読書」
◆4：「どうやって人々は新しいアイディアを生み出すのか？」をSFの巨匠アイザック・アシモフが解説
◆5：「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」メカニカルデザイン・玉盛順一朗さんインタビュー、煙突と第三艦橋と「波動防壁」の秘密とは？
◆6：Amazon Echoがついにスマートホーム用標準規格「Matter」対応へ
◆7：大学に行かずにコンピュータサイエンスを学ぶときに優れている教科書や講義映像はどんなものがあるのか？
◆8：アニメ『妖怪学校の先生はじめました！』原作の田中まいさんにインタビュー、編集者推薦のコメディ路線が見事ハマって初連載作品が10年超えの長期作品になりアニメ化へ
◆10：連載より単行本1冊分を一気に描くのが「得意距離」という『映画大好きポンポさん』原作者・杉谷庄吾【人間プラモ】さんにインタビュー
◆11：「ゴジラS.P＜シンギュラポイント＞」シリーズ構成・円城塔インタビュー、ゴジラ初の13話構成をいかに作っていったのか？
◆13：IFTTTやZapierのように複数アプリを連携して自動化できる「n8n」で「RSSで取得したウェブサイトのタイトル＆URLをGoogle スプレッドシートに出力する」というワークフローを組んでみた
◆14：画像生成AI「Stable Diffusion」の18禁セーフティフィルターを解除する方法
◆15：「魔術士オーフェンはぐれ旅」作者・秋田禎信インタビュー、シリーズ25周年の新作アニメや執筆にまつわるエピソードを根掘り葉掘り聞き出してみた
◆16：ポーズや構図を指定してサクッと好みのイラスト画像を生成しまくれる「ControlNet」＆「Stable Diffusion」の合わせ技を試してみたよレビュー
◆18：アニメ映画「映画大好きポンポさん」平尾隆之監督インタビュー、「マイノリティがマジョリティに一矢報いる」作品をいかにマジョリティにも伝わるように作ったか？
◆19：「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」音響監督・吉田知弘さんインタビュー、柏原満さん制作のオリジナルSEを蘇らせた音の守り人
◆20：イギリスの経済誌「The Economist」が選ぶ「2023年の必読書」は？
◆22：軽量かつコンパクトで開いてすぐ文章を書き始められる＆スマホで簡単にファイル共有も可能な「ポメラ DM250」レビュー
◆23：Apple Watch初心者がApple Watch Ultra 2を数日使用してみたレビュー
◆24：世界に影響を与えた100冊の本＆文書をリスト化するとこんな感じ
◆25：『化け猫あんずちゃん』久野遥子監督＆山下敦弘監督インタビュー、役者の芝居が絵のガイドになるロトスコープでの制作について話を聞いてみた
◆26：「ミャクミャクハウス」をはじめ大阪・関西万博の会場にはあちこちにミャクミャクとこみゃくがいる
◆27：Nintendo Switchでハイラルの大地だけでなく大空や地底も冒険しまくりな「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は「前作をはるかに超える自由度」と「作る楽しみ」が魅力
◆28：Amazonの女子用スクール水着のレビューがある意味とんでもないことに
◆29：「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の秘密に迫る「FAN GATHERING『閃光のハサウェイ』Heirs to GUNDAM」レポート
◆30：Ultra HD 4K解像度に対応したロジクールの最上位ウェブカメラ「MX Brio」開封の儀
◆31：Googleがパスワード不要でログインできる「パスキー」に対応したのでiPhoneとAndroidスマホで試してみた
◆33：キューブリックの傑作映画「時計じかけのオレンジ」の原作者アンソニー・バージェスが小説執筆を後悔したのはなぜか？
◆34：アニメーターは素早く・うまくの両立が必要、「魔術士オーフェンはぐれ旅」作画の森本浩文さんインタビュー
◆35：アニメ52話を120分に凝縮した濃密作品『「宇宙戦艦ヤマト」という時代 西暦2202年の選択」福井晴敏＆皆川ゆかインタビュー、「アストロ戦士」の働きっぷりとは？
◆36：「Pixel Watch 3」を実際に使って分かった良いところと悪いところ
◆37：「銃夢」の作者・木城ゆきと氏にインタビュー、「アリータ：バトル・エンジェル」映画化の経緯から「銃夢」の奇想天外なストーリーの秘訣まで聞いてきました
◆38：2024年最新版の「Kindle Paperwhite」「Kindle Paperwhiteシグニチャーエディション」フォトレビュー、前モデルや最新版Kindleとの違いは？
◆39：SF小説の大家アーサー・C・クラークが予想した「コミュニケーションの未来」とは？
◆40：禁酒すると1日後・1週間後・1カ月後・半年後・1年後の体になにが起こるのか？
◆41：2億画素のカメラを搭載した「Galaxy S25 Ultra」でいろいろ撮影してみたよレビュー、100倍ズームや色味合わせ機能など充実のカメラ機能
◆42：創業者は会社を「創業者モード」で経営するべきとYコンビネータ創業者のポール・グレアムが語る
◆43：大幅な薄型化を果たした「Apple Watch Series 10」速攻フォトレビュー、旧モデルやライバルとのサイズ比較もあり
◆44：日本のAmazonが実績から選定した「オールタイムベスト小説100」が発表
◆45：なぜ肥満の人に「食べる量を減らして運動を増やせ」とアドバイスしても失敗するのか？肥満危機にどう対処するべきなのか？
◆46：アニメ『TRIGUN STAMPEDE』について原作・内藤泰弘さんと武藤健司監督にインタビュー、『トライガン』を「ブーストしてリファインして濃縮したうえで還元しない」
◆47：画像生成AI「Stable Diffusion」にたった数枚のイラストから絵柄や画風を追加学習できる「Dream Booth」が簡単に使える「Dreambooth Gui」レビュー
◆48：「映画クレヨンしんちゃん 激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」京極尚彦監督＆近藤慶一プロデューサーインタビュー、「子どもが『誇らしい』と思える展開を」
◆49：老舗音楽プレイヤー「foobar2000」のバージョン2.0がついに公開「x64正式対応」「ダークモードをサポート」など
◆50：「ブレードランナー」に代表される「サイバーパンク作品」に存在する共通点とは？
◆51：効率的かつ効果的に読書をするための「3つの目標」と「4つのステップ」
◆52：ヤマトらしさとは「もがき」と語る「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」作曲家・宮川彬良さんインタビュー
◆53：40年日本で過ごしたアメリカ出身の東大教授から見た日本の英語教育の「パラドックス」とは？
◆54：99万円のソニー製高級カメラ「α1 II」でいろいろ撮影してみたよレビュー、「物体追尾＆高速連写でシャッターチャンスを逃さない」「夜間でも手持ちでバシバシ撮影」などとにかくスキのない性能
◆55：画像生成AI「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」で元画像と似た構図や色彩の画像を自動生成したり指定した一部だけ変更できる「img2img」の簡単な使い方まとめ
◆56：ホームズからアリストテレスまで無料で古典の傑作をサクッと読み放題な海外版青空文庫「Standard Ebooks」
◆57：税込10万円以下の廉価版モデル「iPhone 16e」速攻フォトレビュー、歴代iPhone SEとサイズや重さも比較してみた
◆58：フルサイズより大きいセンサーを搭載した富士フイルムのレンズ一体型デジカメ「GFX100RF」外観レビュー、735gで意外と軽いがグリップの薄さが気になる
◆59：演技をすることと執筆することは共通点があるという指摘、執筆に役立つ「メソッド演技」のトレーニングとは？
◆60：アニメ「映像研には手を出すな！」第1話の絵コンテ・演出を担当した本橋茉里さんにインタビュー、ずんだ餅を食べる動作で浅草の個性を印象的に引き出す
◆61：「カリスマ性を持った人」の3つの要素と身につけるための実践的方法
◆62：「映像研には手を出すな！」原作者・大童澄瞳インタビュー、アニメは「主人公3人が違っても構わないつもりだった」
◆63：『宇宙戦艦ヤマト2205 新たなる旅立ち』シリーズ構成・福井晴敏さん＆安田賢司監督インタビュー、あえての「ヤマト世代ではない監督」
◆64：PWA製のウェブアプリをGoogle PlayやApp Storeなどのストアで配布できる形式に一発で変換してくれるツール「PWABuilder」
◆65：Google純正スマートウォッチ「Pixel Watch 3」の外観を詳しく撮影してみたレビュー、41mmモデルと45mmモデルの大きさ比較もあり
◆66：「いのちは合体・変形だ！」、河森正治の考えた「可変ミャクミャク」はノーマルモードと空飛ぶ自動車モードを切り替えて「空飛ぶミャクミャク」に変形可能
◆67：見た映画をコマ割りして自らの演出資料にしている「映像研には手を出すな！」第4話絵コンテ・演出担当の山代風我さんにインタビュー
◆68：『傷物語 -こよみヴァンプ-』尾石達也監督＆石川達也プロデューサーインタビュー、目指したのは「傷物語の決定版」
◆70：「フルサイズセンサー搭載デジカメ並みの撮影が可能」というXperia 1 Vでいろいろ撮影してみた
◆71：福原遥＆水島精二総監督によるアニメ映画「フラ・フラダンス」公開記念舞台挨拶レポート
◆72：誰でも簡単に琴葉茜や結月ゆかりの自然な読み上げ音声を生成できる「A.I.VOICE2」レビュー
◆73：永井豪＆湯浅政明監督に「DEVILMAN crybaby」についてインタビュー、「デビルマンの本質を押さえたものになった」と太鼓判
◆74：ベストな映画上位5000本をランキングした「5000 Best Movies」
◆75：独自のデータセットでGPTのような大規模言語モデルを簡単にファインチューニングできるライブラリ「Lit-Parrot」をGoogle Cloud Platformで使ってみた
◆76：コストコで買ってきた人工衛星経由インターネット「Starlink」をセットアップしてインターネットに接続してみたよレビュー
◆77：漫画家・浦沢直樹インタビュー、アニメ『PLUTO』には「この未来社会が描きたかった」が盛り込まれている
◆78：映画「陰陽師0」呪術監修の加門七海さんにインタビュー、「呪術は大人も楽しめるエンタメになった」
◆79：人気Webtoon原作の痛快無双アクションアニメ『俺だけレベルアップな件』の古橋宗太プロデューサーにインタビュー
◆80：「iPhone 16」速攻フォトレビュー、iPhone 15やPixel 9と比べてサイズや重量はどう違うのか？
◆81：大阪・関西万博ではどんなフードを何円で食べられるのか見てきた、「たこ焼き8個で1250円」「焼きそば400円」「ポーランド料理4500円」「ベルギーワッフル400円」などなど
◆82：5倍望遠＆最大48メガピクセルで撮影できるiPhone 15 Pro Maxのカメラで写真やムービーを撮りまくってみた
◆83：ゴジラ造形の第一人者・酒井ゆうじ氏にアニメ映画「GODZILLA 怪獣惑星」のゴジラについてインタビュー
◆84：「iPhone 16e」の充電に必要な電源アダプタは？バッテリーの寿命・充電時間・ベンチマーク結果をチェック
◆85：PC接続不要でVRだけではなくMR(複合現実)も楽しめるMeta Quest 3速攻外観レビュー
◆86：塾を辞めてまでヤマト2を見ることを選んだ「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」脚本・岡秀樹さんにインタビュー
◆87：女優・真野恵里菜とライムスター宇多丸がゲームについてアツく語るTBSラジオ「マイゲーム・マイライフ」潜入レポ&インタビュー
◆88：自分の部屋が完全に別の空間になる圧倒的なMR体験を遊べるMeta Quest 3のフルカラーパススルーがすごすぎた
◆89：【大阪・関西万博】ついにオープンしたネパールパビリオンで各種ネパール料理を食べてきたよレポート、「パラタを茹でる」という名前の謎料理の味はいかに
◆90：「ライカ」の名を冠した3眼カメラ搭載＆最大60倍のデジタルズームも可能なハイスペックスマホ「Xiaomi 15」で写真を撮影してきたよレビュー
◆91：「Apple製品史上最薄」なM4搭載iPad Proの11インチモデル＆13インチモデル開封の儀＆外観レビュー
◆92：「GoPro HERO13 Black」でマクロレンズや超広角レンズが使える「超広角レンズモッド」「マクロレンズモッド」、あと「スマートモーションブラーNDフィルター」の効果を確かめてみたよレビュー
◆93：『カイジ ファイナルゲーム』原作・脚本の福本伸行さんにインタビュー、週刊以上のペースで話を作り続けて「千夜一夜物語でも生き残れる」というストーリー巧者
◆94：パブリックドメインの画像が山ほどあるベルリン州立図書館のデジタルコレクション
◆95：人気が出るスリラー小説の書き方を「007」シリーズの生みの親であるイアン・フレミングが解説
◆96：映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」のアニメーションディレクター・黒川智之さんにインタビュー、浅野作品初のアニメ化をどのように形にしていったのか？
◆97：視聴率トップを競うアニメの戦いはどう作られたか映画『ハケンアニメ！』作中アニメ制作の谷東監督・大塚隆史監督・松下慶子プロデューサーにインタビュー
◆98：好みの画像を生成できるAI「Stable Diffusion」をmacOS環境で超簡単に実行できる「Diffusion Bee」が登場したので使ってみた
◆99：MacBook Air(2025年モデル)は搭載するM4チップによって性能が異なるのか？ベンチマーク結果を比較してみた
◆100：10年間ブログを書き続けてきて学んだ「人気ブログを書くための秘訣」とは？
