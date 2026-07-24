2026年07月24日 23時00分 レビュー

重力反転を駆使してトラップだらけのステージを攻略する高難度アクションゲーム「LOVE ETERNAL」プレイレビュー



「LOVE ETERNAL」は、重力反転を駆使して難所を突破していく高難度アクションです。何度も失敗しながら正解の動きを組み立てる面白さと、不穏な物語・演出のある心理的ホラー要素を併せ持つゲームとのことなので、実際にプレイしてどんなゲームなのか確かめてみました。



LOVE ETERNAL（ラブエターナル） | Game | PLAYISM公式サイト

https://playism.com/game/love-eternal/



さっそくゲームを起動してプレイ開始。「マヤ、ご飯できたわ」というお母さんの声が聞こえます。





家族で夕食を食べていると電話が鳴って一度食卓を離れますが、戻ると誰もいなくなっていました。不気味です。





家を出るとさっきまで暮らしていたはずの場所が廃虚になっています。ここからゲームがスタートします。





主人公のマヤは重力を反転させる力を持っており、天井を歩くことができます。





白い柱が立っている場所はセーブポイント。高難度のいわゆる「死にゲー」ですが、セーブポイントの場所が多いため試行錯誤を繰り返しやすくなっています。





空中でも一度だけ重力反転できます。こんなステージでも、大きくジャンプして途中で重力反転すればクリアできるというわけ。





赤い石に触れると、空中ですでに一度重力反転していても再び重力反転を行えるようになります。





なかなかステージが難しくなってきました。何度も死にますが、サクッと復活できるので重力を切り替える位置やタイミングを細かく調整していきます。





重力反転を駆使してトラップだらけのステージを攻略する高難度アクションゲーム「LOVE ETERNAL」 空中で複数回重力反転するステージ - YouTube





途中でストーリーも展開されますが、かなり抽象的かつ断片的に語られるため、その意味について考えさせられました。





ゲームを進めていくと、かなり難しいステージも登場します。難所を突破できたときの達成感はかなりのものです。





重力反転を駆使してトラップだらけのステージを攻略する高難度アクションゲーム「LOVE ETERNAL」 高難度のステージ - YouTube





ぱっと見ではどう進めればよいか分からなくても、じっくり観察してルートを決め、そのルート通りにプレイできたときはかなり気持ちよくなれました。





重力反転を駆使してトラップだらけのステージを攻略する高難度アクションゲーム「LOVE ETERNAL」 さらに難しいステージ - YouTube





高難度をうたうだけあって、正直なところかなり手ごわいステージもあります。高難度の2Dアクションや、何度も挑戦して動きを完成させるタイプの作品が好きな人におすすめです。





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