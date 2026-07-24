2026年07月24日 08時00分 レビュー

世界中の城や要塞をまとめて1枚の地図で確認できる「Castle Map」、131カ国・3700カ所以上を網羅



世界各地に存在する城や要塞、宮殿がどこにあるか、どういう外観をしているかといった情報を1枚のインタラクティブマップで確認できるサービスが「Castle Map」です。



Castle Map — Explore 3,708 Castles, Fortresses & Palaces Worldwide

https://thecastlemap.com/



アクセスすると世界地図上に印が点在しています。





それぞれの点は色ごとに城(白色)、要塞(オレンジ)、宮殿・館(緑)、城跡(紫)を示しています。姫路城にカーソルを合わせるとこんな感じで情報がカード表示されます。





カードに掲載されている情報はWikimediaから引用された写真と城名、分類、国名、建てられた時代、世界での知名度など。カード左下の「full story」をクリックすると詳細情報が別ページで開きます。





詳細情報はこんな感じ。本文部分はWikipediaを引用しているようです。



Himeji Castle — 14th century castle in Japan | Castlemap

https://thecastlemap.com/castles/himeji-castle/





左上には「Browse」「Surprise me」「Daily game」「About」の4つのボタンと「LANDMARK TYPES(種別)」「FAME RANKING(知名度)」「FOUNDED(建造時期)」の3つの開閉可能なメニューがあります。





「Browse」をクリックするとデータの一覧ページが開きます。種類別の一覧や国別の一覧をチェック可能です。



3708 Great Castles & Fortresses of the World | Castlemap

https://thecastlemap.com/castles/





日本は記事作成時点で城114件、要塞1件、宮殿・館8件、城跡32件の合計155件が登録されていました。



Castles in Japan — Interactive Map of 155 Castles, Fortresses & Palaces | Castlemap

https://thecastlemap.com/countries/japan/



「Surprise me」はクリックするたびにランダムな場所が表示されます。





「Daily game」からは、日替わりで表示される写真がどの城のものかを当てるゲームがプレイ可能。



Guess the Castle — Free Daily Castle Quiz | Castlemap

https://thecastlemap.com/guess/





途中まで名前を入力すると候補名が表示されます。





間違えるたびにヒントが増えていくので、6回以内に正解すればOKです。





「LANDMARK TYPES(種別)」「FAME RANKING(知名度)」「FOUNDED(建造時期)」の3つのメニューは開くとそれぞれインタラクティブマップ上の表示を絞り込むことが可能です。





作者のFlightmussy氏はHacker Newsで「城が本当に好きだからこのサイトを作った」と述べ、「需要が少ないと思っていたのであまり力を入れたくなかったのですが、批判的なコメントが非常に多いので、しっかり改善して全力で取り組んでいきます」と意気込みを語っています。



Hi thanks for the feedback and thank you Marklit to submit it here! Thecastlemap... | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=48999049

