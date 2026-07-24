「Geekbench 7」が登場、「CUDAでのGPU演算」「AV1での動画エンコード」「文字起こしAIで字幕生成」など現代的ワークフローのテストが追加される
ベンチマークアプリ「Geekbench 7」が現地時間の2026年7月23日にリリースされました。2023年2月の「Geekbench 6」から3年半ぶりのメジャーアップデートで、テスト内容にAI処理などの現代的なワークフローが追加されています。
Geekbench 7 - Cross-Platform Benchmark
https://www.geekbench.com/
Geekbench 7 - Geekbench Blog
https://www.geekbench.com/blog/2026/07/geekbench-7/
GeekbenchシリーズはWindows・macOS・Linux・Android・iOSに対応するベンチマークアプリで、ワンクリックでCPUやGPUの性能を測定可能かつ測定結果を見やすく表示可能であることからPC愛好家やレビュワーに親しまれています。今回登場したGeekbench 7ではテスト内容にAI関連やコンテンツ処理関連のワークフローが追加されました。
CPUのマルチコアテストでは現実世界での使用実態を反映するために「実際のワークフローでマルチコア処理されるワークフロー」のみをテストするようになりました。例えばHTML5レンダリングテストなどがマルチコアテストから除外されています。CPU性能テストに追加されたテスト内容の例は以下の通り。
・AV1コーデックで動画をエンコードして画面共有する
・Opusコーデックで音楽や音声を圧縮する
・文字起こしAIのWhisperを用いて動画の字幕をリアルタイム生成する
・Jolt Physicsでの物理演算
・JPEG XL形式やDNG形式に対応する画像処理
また、GPU性能テストでは既存のOpenCL・Vulkan・Metalに加えてCUDAでの処理もテスト可能となり、NVIDIA製GPUの性能を引き出せるようになりました。GPU性能テストに追加されたテスト項目の例は以下の通り。
・顔をトラッキングしてリアルタイムでフィルターを適用する
・AIを用いた画像超解像
・リモート会議の背景ぼかし
・RAW画像の処理
・LUTを用いた動画のカラーグレーディング
・パストレーシング
・流体シミュレーション
Geekbench 7は個人用途なら無料で使用可能。各種OS向けのGeekbench 7を以下のリンク先からダウンロードできます。
Download Geekbench 7
https://www.geekbench.com/download/
商用利用の場合はGeekbench 7 Proのライセンスが必要です。ライセンスは買い切り99ドル(約1万6000円)で、2026年8月6日までは79ドル(約1万3000円)で購入できます。
Geekbench 7 - Primate Labs Store
https://www.primatelabs.com/store/v7/
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