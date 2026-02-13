2026年02月13日 23時00分 レビュー

公共交通機関だけを使ってある地点から別の地点までレースをするゲーム「Geo Racers」



公共交通機関だけを使ってある地点から別の地点まで移動する速さを競うブラウザゲーム「Geo Racers」が公開されていたので、実際にどんなゲームになっているのか遊んで確かめてみました。



Race from one side of the world to the other - Geo Racers

https://geo-racers.com/



Geo Racersにアクセスすると、以下のように名前の入力が求められます。





好きな名前を入力して「Play as Guest(ゲストとしてプレイする)」をクリック。





すると、「Inverness to Gibraltar(スコットランドのインヴァネスからイベリア半島端のジブラルタル)」「Galway to Rome(アイルランドのゴールウェイからイタリアのローマ)」など、いくつかのコースが表示されました。コースごとに使える公共交通機関や資金などが指定されており、その枠組みの中で最速のルートを見つけるというゲームです。





今回は「Inverness to Gibraltar」を選択して「Start Game(ゲームを開始する)」をクリック。





カウントダウンの後にスタート。





左側に使用できる交通機関やルールの説明があります。「Got it!(わかった！)」をクリックすると説明書きは消えます。





マップ上を移動すると、比較的近くにバス停や駅が見つかりました。





バス停や駅にカーソルを合わせると、その場所まで歩くかタクシーを使うかを選択することができます。





選択肢をクリックすると、その移動手段でかかる時間と料金が表示されます。





今回は徒歩で駅まで移動することにします。「Walk here(ここまで歩く)」を選択し、「Confirm(確認する)」をクリック。





するとプレイヤーが指定した場所まで移動しました。





ひとまず自分の現在地と目的地を把握するため、マップを縮小してみました。上部の緑色のピンが刺さっている部分が現在地で、目的地は画面下の赤い横断幕がある地点です。今回は飛行機が使えないので、ひとまずロンドンへ行って、ドーバー海峡を鉄道で渡ってユーラシア大陸に入り、スペインの端まで南下するのがよさそうです。





駅やバス停に着いたら、「Enter Station(駅に入る)」という選択肢が表示されるのでクリック。





するとその駅から発車する電車の時刻表が表示されました。終着駅や発車時間が一覧でわかるようになっており、この中から目当ての列車に乗り込んで移動できます。





いったん聞き覚えのある「Edinburgh(エディンバラ)」行きの列車を選択。





目的地を選び、「Confirm Ticket(チケットを確認)」をクリックしてチケットを購入。





チケット購入後、下部の「Skip to 10:50」といった風に記されているボタンをクリックすると、移動時間までスキップできます。





上部の「Speed(スピード)」の項目から、移動速度を設定できます。





駅に到着したら、再び時刻表をチェックして目的地を選択。これを繰り返し、持っている資金の中でやりくりして目的地に到着する速度を競うゲームです。





ソーシャルニュースサイトのHacker Newsには「Geo Racers」のスレッドが立っており、作成者であるクリス・パトル氏がユーザーの質問に答えています。パトル氏は「Geo Race」の着想をBBCの番組「Race across the world」から受けたと語っています。



Show HN: Geo Racers – Race from London to Tokyo on a single bus pass | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=46987038

