左右移動＆ジャンプのみのシンプル操作で数々の鬼畜トラップをかわしつつゴールを目指す無料アクションゲーム「しょぼんのるきみん！DX～しょぼみと黄金の収穫祭～」レビュー

・関連記事

チャットAIを尋問してパスワードを自白させるゲーム「Gandalf(ガンダルフ)」 - GIGAZINE



AIが設計してGoogleが公開した無料オンライン対戦カードゲーム「I/O FLIP」で遊んでみた - GIGAZINE



伝説のクソゲー「いっき」が弾幕がぶつかりあう爽快ローグライクゲームになって帰ってきた「いっき団結」プレイレビュー - GIGAZINE



「Dungeon Keeper」を超絶高解像度にして日本語字幕・日本語音声にも対応させるファンメイド拡張版「KeeperFX」を導入してみた - GIGAZINE





2023年05月27日 08時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.