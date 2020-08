伝説の死にゲー続編「人生オワタの大冒険2」がAdobe Flash Playerの終了前に登場、実際に遊んでみた

・関連記事

AdobeがFlash Playerの配布と更新を2020年12月31日に終了、期限後はFlashコンテンツ実行をブロック - GIGAZINE



Flash黄金時代の名作ゲーム「艦砲射撃!甲・改」がついに更新、新ステージが追加されたのでプレイしてみました - GIGAZINE



ついに降臨、これが天野喜孝が描いた「やる夫」だ - GIGAZINE

2020年08月18日 08時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.